Audi et Sauber confirment leur partenariat à partir de la saison 2026 de Formule 1

Audi et Sauber seront partenaires pour l’entrée en F1 2026 de la marque allemande

Sauber a confirmé qu’il deviendrait le partenaire stratégique d’Audi lorsque la marque allemande entrera en Formule 1 en 2026.

Le constructeur suisse court sous la bannière Alfa Romeo depuis 2019, mais ce partenariat prendra fin à la fin de la saison 2023.

Sauber continuera ensuite à fonctionner avec les unités motrices du fournisseur actuel Ferrari en 2024 et 2025 avant qu’Audi ne prenne le relais l’année suivante.

Le président du conseil d'administration d'Audi, Markus Duesmann, annonce que le constructeur automobile allemand s'est officiellement enregistré en tant que fabricant d'unités motrices en F1

“Le partenariat entre Audi AG et Sauber Motorsport est une étape clé pour notre équipe alors que nous continuons à progresser vers l’avant de la grille”, a déclaré Frédéric Vasseur, directeur de l’équipe Sauber.

“Devenir l’équipe d’usine officielle d’Audi n’est pas seulement un honneur et une grande responsabilité.

“C’est la meilleure option pour l’avenir et nous sommes pleinement convaincus que nous pouvons aider Audi à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés pour leur parcours en Formule 1.”

Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la F1, a déclaré : “C’est une excellente nouvelle d’apprendre qu’Audi aura un partenariat avec Sauber pour son entrée en Formule 1 en 2026.

“La combinaison de ces deux noms est une perspective très excitante pour notre sport. Cela met en évidence le fort élan de la Formule 1 et la foi en notre stratégie pour développer et améliorer le sport tout en réalisant nos plans de durabilité pour être Net Zero Carbon d’ici 2030 avec des carburants durables avancés dans les voitures en 2026.

“Nous sommes impatients de voir leurs progrès au cours des prochaines années et la voiture sur la grille pour la première course de l’équipe.”

Audi a confirmé en août qu’il entrerait en Formule 1 dans quatre ans en tant que fournisseur de groupes motopropulseurs et avait déjà été lié à un partenariat avec McLaren.