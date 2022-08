Audi dévoile le concept Activesphere avant ses débuts en 2023

Que ce passe-t-il Audi taquine une nouvelle voiture pour sa série de concepts Sphere : l’Activesphere. Pourquoi est-ce important Comme la Grandsphere, la Skysphere et l’Urbansphere, l’Activesphere sera un véhicule électrique doté de capacités de conduite autonome. Il aura également plus une ambiance passe-partout. Et après Audi dévoilera pleinement le concept Activesphere début 2023.

Audi ajoutera une quatrième voiture à sa série de concepts Sphere : l’Activesphere. Présenté en avant-première dans une image d’accroche vendredi, l’Activesphere semble être un coupé ou une berline élégant avec beaucoup de garde au sol et de gros pneus. Pensez à quelque chose comme le concept Grandsphere antérieur, mais avec une ambiance tout-terrain.

Comme le Grandsphère, Skysphère et Urbansphère concepts, l’Activesphere est dotée d’une transmission électrique et est conçue pour prendre en charge la conduite autonome. Nous nous attendons à ce qu’il ait l’air plutôt cool, et j’espère que l’intérieur aura quelques astuces de conception soignées, similaires aux frères et sœurs de l’Activesphere.

Audi ne publie pas d’autres détails sur l’Activesphere pour le moment, et nous ne verrons même pas tout avant un bon moment. L’Activesphere sera entièrement révélée au début de 2023, mais il y aura sans aucun doute quelques teasers supplémentaires d’ici là.