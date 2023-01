Audi Activesphere est un coupé EV de Mighty Morphin qui est aussi un pick-up

La nouvelle vision d’Audi pour la conduite électrifiée du futur est le concept Activesphere, un grand coupé électrique qui peut passer d’un croiseur routier sportif et autonome à longue portée à un pick-up tout-terrain passe-partout en quelques instants grâce à sa puissante carrosserie morphing.

L’Activesphere est le quatrième d’une série de concepts sur le thème de Sphere qui comprend le roadster Skysphere avec son empattement variable, la grande berline Grandsphere du segment D et le monospace compact Urbansphere avec un grand espace intérieur. Aucun de ces concepts n’est littéralement de forme sphérique, le suffixe fait référence au méta-concept d’Audi de “sphères” de conception, où l’espace intérieur du véhicule et même la structure de la forme autour des besoins de l’occupant.

Transformer le châssis

L’Activesphere est un élégant sportback à quatre portes avec une ligne de toit semblable à celle d’un coupé et une hauteur de caisse élevée inspirée de la série de wagons surélevés Allroad d’Audi. Mesurant 196 pouces de long sur 81,5 pouces de large avec un empattement long de 117 pouces, l’empreinte du nouveau concept est à peu près similaire à celle du concept A6 E-Tron, mais, avec une hauteur totale de 63 pouces, il est nettement plus grand.

À l’avant, la calandre à cadre unique d’Audi a été remplacée par un panneau de verre transparent qui permet aux passagers de regarder vers le bas et de voir la route passer sous leurs pieds. Les découpes de verre dans les portes du concept et son toit presque entièrement vitré aident à donner à l’habitacle déjà spacieux une sensation encore plus ouverte.

À l’instar du concept Skysphere, qui pouvait allonger son empattement à la demande pour basculer entre les modes sport et grand tourisme, l’Activesphere est en quelque sorte un transformateur lui-même. Le concept peut élever son châssis de 1,6 pouces en quelques secondes, augmentant sa hauteur de caisse de 8,2 pouces à 9,8 pouces pour des performances hors route améliorées. Il ne s’agit pas non plus d’un simple ascenseur à suspension. Le corps de l’Activesphere s’étire également verticalement, exposant une conception de seuil inférieur plus robuste et augmentant les angles d’approche et de départ de 18,9 et 28,1 degrés, respectivement.

Le concept roule sur de grandes roues de 22 pouces avec des segments mobiles qui peuvent se fermer pour améliorer l’aérodynamisme pour les vitesses élevées sur route ou s’ouvrir pour une meilleure ventilation à basse vitesse hors route. La bande de roulement Chunky Pirelli Active Tread 285/22 R22 fournit des surfaces de contact adaptées aux routes et aux sentiers.

Même le hayon sportback est reconfigurable. L’espace de rangement arrière peut se transformer en lit de petite camionnette à la demande grâce à un hayon rabattable, une lunette arrière qui coulisse vers l’avant pour s’aligner avec le toit et un séparateur de hayon qui se relève pour séparer la cabine du lit . Les points de montage et les attaches intégrés permettent au petit lit d’accueillir une paire de vélos de montagne ou quelques ensembles de clubs de golf. Lorsqu’il est fermé, le toit de l’Activesphere intègre également des points de fixation pour porte-skis ou snowboards.

Audi



Réalité augmentée, conduite automatisée

L’habitacle de l’Activesphere est remarquablement minimaliste avec quatre sièges suspendus indépendamment et un tableau de bord enveloppant qui intègre une puissante barre de son, mais qui est presque totalement dépourvu d’écrans. Il n’y a qu’un petit écran à une seule ligne qui indique la vitesse et la charge de la batterie – même un volant ne peut pas être trouvé dans l’état par défaut de l’Activesphere. Les seules commandes physiques sont une paire de petits boutons qui semblent servir de poignées de porte.

Audi a pu se débarrasser des écrans physiques car l’Activesphere utilise des écrans virtuels que vous visualisez à travers des lunettes de réalité mixte et des commandes gestuelles à suivi manuel. Enfilez les nuances AR très conceptuelles – qui sont nettement plus petites que les meilleures lunettes de réalité mixte que j’ai jamais utilisées – et le cockpit se remplit d’affichages en trois dimensions, de cartes topographiques et plus encore. Les commandes physiques s’épanouissent également avec des couches supplémentaires de fonctions virtuelles ; vous pouvez même “saisir” les commandes et les déplacer virtuellement où vous le souhaitez dans la cabine.

Audi



Audi envisage cela comme un concept autonome de niveau 4, capable de se conduire sans avoir besoin d’un volant. Tracez simplement votre parcours dans l’interface de réalité mixte et le concept vous mènera là où vous allez. Cependant, le constructeur automobile comprend également qu’il y a des moments où vous voudrez peut-être conduire vous-même, de sorte que l’Activesphere peut déployer un volant en cas de besoin pour une conduite pilotée. La réalité mixte joue également un rôle lorsque l’humain est aux commandes, affichant des informations détaillées sur les performances du concept.

Entraînement électrique Quattro

Le châssis en transformation est sauvage et la cabine de réalité mixte est, pour l’instant, plus une vision de science-fiction que la réalité, mais le groupe motopropulseur électrique qui sous-tend l’Activesphere est basé sur une technologie réelle et prête pour la production. Le concept est construit sur une version modifiée de l’architecture de véhicule électrique Premium Platform Electric qu’Audi partage avec Porsche.

Deux moteurs électriques – un pour l’essieu avant et un pour l’arrière – constituent le système de traction intégrale électrique indépendant Quattro du concept, développant 409 chevaux (305 kilowatts) et 531 livres-pied de couple combinés. Avec une grande batterie de 100 kWh à tirer, l’Audi estime environ 373 miles d’autonomie pour le concept. La charge devrait également être rapide grâce à la capacité de l’architecture de 800 volts à engloutir une charge rapide CC à 270 kW – assez rapide pour ajouter 186 miles avec une session de 10 minutes ou une augmentation de 25 minutes de 5% à 80%.

Audi



Pour l’instant, Audi laisse simplement ses concepteurs se dégourdir les jambes conceptuelles. Nous pourrions éventuellement voir cette silhouette de coupé haut ou certains détails de conception dans les voitures de production et les concept-cars à venir, mais le constructeur automobile n’a actuellement aucun plan pour construire un véhicule basé sur les idées présentées dans l’Activesphere.

“Chez Audi, nous ne disons jamais jamais, mais l’Audi Activesphere est pour le moment un pur véhicule concept et aucune décision n’a été prise concernant la production en série”, déclare Josef Schlossmacher, Audi Communication, avant de poursuivre en disant que “pour le moment, il il n’y a pas d’autres projets [in Audi’s portfolio] avec une telle carrosserie.”

En attendant, les prochains modèles Audi A6 et Q6 E-Tron et la Porsche Macan EV seront les premiers véhicules électriques de série à rouler sur la plate-forme PPE. Nous espérons en savoir plus sur ces débuts de production plus tard cette année.