C’est le livre le plus poignant du mois : Aude, un jour de septembre par Thierry Ledoux publié par Presse photographique Trans.

Ce livre est l’histoire d’un féminicide, celui d’Aude, tuée le 24 septembre 2017 par son compagnon.

Elle avait trente-quatre ans.

Les photographies de Thierry Ledoux, ponctuées de courts textes de Louisette Battais, constituent un témoignage/hommage des parents de la victime.

Mais, bien plus qu’une pratique sociale, ordinaire et traditionnelle de la photographie, ce livre renvoie à une trajectoire de vie, interrompue trop tôt.

Et surtout, face à des statistiques atroces, elle entend militer pour la plus large reconnaissance de ces crimes sociaux.

[…] « Il faut l’admettre : il est difficile de parcourir le livre.

Pourtant, si nous voulons arracher le destin d’Aude et celui de toutes les femmes victimes de féminicide à cette annulation insupportable dont elles ont été l’objet (par ceux qui ont commis les crimes et par la société qui peine encore à reconnaître la nature de ces crimes), nous devons le faire.

Ouvrons ce livre, tournons les pages et regardons. »[…]

Céline Delbecq (extrait)

Thierry Ledoux : « Aude, un jour de septembre »

Presse photographique Trans

Avec une préface de Céline Delbecq et des textes de Louisette Battais.

Livre à couverture rigide, couverture estampée à chaud.

Format français 20 x 25 cm.

160 pages.

Impression des 115 photographies en bichromie sur papier couché classique 170g.

38€

ISBN 979-10-90371-65-1

https://www.transphotographic.com/