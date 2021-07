Audarya, l’héroïne de la Breeders’ Cup de James Fanshawe, s’approche du défi des Nassau Stakes à Glorious Goodwood | Nouvelles de course

James Fanshawe rapporte qu’Audarya est sur la bonne voie pour tenter de remporter une troisième victoire dans le Groupe 1 des Qatar Nassau Stakes à Goodwood la semaine prochaine.

La fille de Wootton Bassett a connu une campagne remarquable en 2020 – passant d’une victoire à handicap étroit sur tous les temps à Newcastle à des honneurs de haut niveau à la fois dans le Prix Jean Romanet à Deauville puis dans la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf à Keeneland.

Audarya a également fait un retour à l’action très encourageant lorsqu’elle a été finaliste de Love in the Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot le mois dernier, et Fanshawe a été ravie de son entraînement ultérieur.

S’exprimant lundi depuis ses écuries Pegasus à Newmarket, il a déclaré: « Audarya semble en très bonne forme. Nous pensons aux Qatar Nassau Stakes depuis un certain temps et elle s’entraîne bien depuis Ascot.

« On ne sait jamais vraiment à quel point ils sont en forme après un si long écart entre les courses – mais elle a réalisé une bonne performance, et nous l’avons dirigée vers cette course depuis Ascot. »

Fanshawe espère qu’Audarya s’améliorera après sa course de retour à Ascot, ajoutant: « Le handicapeur a maintenu sa note à 117 après les Prince Of Wales’s Stakes, mais j’ai senti que c’était une très bonne performance.

« J’espère qu’elle pourra s’améliorer. Cela montre à quel point elle est arrivée, étant donné qu’elle a débuté dans un Groupe 1 cette année. L’année dernière, sa première victoire de la saison est intervenue lors de son troisième départ en remportant un handicap sur 99 le 2 août à Newcastle, donc cette saison s’annonce déjà très différente. »

Avec Audarya ayant déjà prouvé sa polyvalence en termes de piste et de terrain, Fanshawe pense qu’elle a beaucoup à faire pour elle à Nassau.

Mais il est néanmoins respectueux de l’opposition.

Ses rivaux potentiels dans le concours de 600 000 £ comprennent Snow Lantern et Santa Barbara, trois ans, qui recevront tous une allocation poids-pour-âge de 9 livres de la part de Fanshawe.

Il a déclaré: « Elle a remporté ses Group Ones à Deauville et Keeneland, qui sont toutes deux des pistes plates. Mais elle a remporté un handicap à Goodwood sur un mile à trois ans lorsqu’elle a prouvé qu’elle pouvait gérer la piste.

« En termes de terrain, elle a couru sur tout. C’était très éprouvant lorsqu’elle a remporté le Prix Jean Romanet à Deauville, et ils ont battu le record de piste sur terrain ferme lorsqu’elle a remporté le Filly and Mare Turf à Keeneland.

« Je regardais le record des trois ans dans la course, et c’est très bon – cinq des six derniers vainqueurs ont été trois.

« Ils prennent 9 livres des pouliches et juments plus âgées – ce qui représente beaucoup de poids – mais c’est la même chose qu’à Ascot, et nous y allons avec une pouliche qui est en bonne forme et j’espère que nous pourrons surmonter cela. »