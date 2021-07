Audarya en tête du peloton de six pour les Qatar Nassau Stakes à Goodwood | Nouvelles de course

L’héroïne de la Breeders’ Cup Audarya est à la tête d’un peloton de six coureurs pour les Qatar Nassau Stakes à Goodwood.

La jument de James Fanshawe a connu une formidable campagne en 2020, passant d’une victoire serrée dans un handicap de Newcastle à des titres de Groupe 1 dans le Prix Jean Romanet à Deauville et le Filly And Mare Turf à Keeneland.

Audarya a fait un retour encourageant à l’action lorsque le finaliste de Love in the Prince of Wales’s Stakes à Royal Ascot le mois dernier et est susceptible d’être un grand favori pour revenir sur la piste gagnante dans l’événement vedette le troisième jour du Qatar Goodwood Festival.

Il est peu probable qu’Audarya ait les choses à sa guise jeudi, cependant, Aidan O’Brien ayant également déclaré une paire de gagnants classiques dans l’impératrice Joséphine et Jeanne d’Arc.

L’impératrice Joséphine a refusé sa compagne d’écurie par une courte tête dans les 1 000 Guinées irlandaises au Curragh, depuis quand Jeanne d’Arc a fait mieux dans le Prix de Diane – les French Oaks.

William Jarvis dirige sa star d’écurie Lady Bowthorpe, qui propose de briser son canard de haut niveau lors de sa première apparition sur un mile et quart. Sa quatrième place rapide au Falmouth à Newmarket il y a trois semaines a suggéré qu’une accélération du voyage pourrait apporter une nouvelle amélioration.

Le sextuor est complété par Zeyaadah de Roger Varian et la technique entraînée par Martyn Meade.

La paire n’a été séparée que d’une tête lors des première et deuxième places d’un groupe trois à Newcastle le mois dernier, les deux pouliches ayant déjà été sur le terrain dans les Oaks à Epsom.