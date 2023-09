« Audacieux et bien-aimé » : les Palestiniens pleurent un adolescent tué par Israël | Nouvelles de la Cisjordanie occupée

Al-Arroub, Hébron – Milad al-Raee rêvait d’être célèbre. Le joueur de 16 ans était un footballeur passionné et tout le monde savait qu’il voulait se rendre au stade Santiago Bernabeu en Espagne pour voir jouer son équipe préférée, le Real Madrid. Et un jour, il a voulu jouer pour eux.

Dans les rues étroites du camp de réfugiés d’Al-Arroub, au nord de Hébron, en Cisjordanie occupée, tout le monde avait l’habitude de voir Milad et ses amis jouer au football, portant généralement son maillot du Real Madrid.

Le 9 septembre, alors que Milad retournait au camp après un barbecue sur une colline voisine, sa vie a été interrompue par une seule balle israélienne.

Selon des témoins, un soldat israélien présent dans une tour de guet militaire à l’entrée du camp a tiré sur l’enfant dans le dos.

Il est devenu le 47e enfant palestinien tué par Israël cette année.

« Maintenant, il en manque un au groupe d’amis »

Abdulqader Badawi, un résident du camp d’al-Arroub, se souvient de la façon dont il a croisé Milad et ils ont plaisanté un peu, deux jours avant que l’enfant ne soit abattu.

« Tout le camp l’aimait », a déclaré Badawi.

«Je me souviens de lui assis dans le quartier avec son groupe d’amis, dont un est désormais absent. Dans ce quartier, près du centre des femmes et du jardin d’enfants et donnant sur la rue principale, là-bas, on ne pouvait pas manquer Milad, avec ses amis ou en train de jouer au football.

Milad Al-Raee, un Palestinien prometteur de 15 ans, rêvait de jouer au football et de visiter le stade Santiago Bernabéu pour regarder le Real Madrid. Malheureusement, près d’Hébron, samedi soir, « Israël » a éteint sa vie et ses rêves. pic.twitter.com/dZMrTwqCwQ -Chris Hutchinson (@ChrisHu34451470) 10 septembre 2023

Le chercheur du Forum palestinien pour les études israéliennes (MADAR) a ajouté que la présence de la tour de guet militaire était un point de friction depuis de nombreuses années.

« Il n’y a pas d’espace dans le camp pour jouer, car l’espace est limité et les gens et les maisons sont serrés », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« Milad et ses amis jouaient simplement dans la rue, elle était occupée par les Israéliens mais cela ne les empêchait pas de jouer au football tous les jours, à quelques mètres de la tour militaire. »

La tour a été érigée apparemment pour protéger les mouvements de l’armée et des colons juifs entourant le camp.

« Belle voix chaleureuse »

Milad était le deuxième de trois frères et un mélomane qui l’a appris de son père. Alors que son père chantait des chansons nationales et folkloriques, Milad s’intéressait davantage au rap et écrivait ses propres raps en arabe.

« Ma voix est forte, mon temps est précieux, c’est pourquoi je rêve de voler », a-t-il écrit un jour.

Noor al-Sharif, l’oncle maternel de Milad, a décrit son neveu comme un « garçon audacieux, aimé et extrêmement sociable ».

Milad, qui a grandi dans l’occupation, rêvait de libérer la Palestine et de ramener les réfugiés dans leurs foyers, a déclaré al-Sharif.

« Tout le monde le connaissait dans le camp », a-t-il déclaré. « Nous avons perdu une voix belle et chaleureuse qui chantait avec amour la patrie, l’avenir et l’espoir.

« Il était passionné par sa voix et par son chant… La dernière fois que je l’ai vu, c’était il y a quelques jours dans notre maison, et il chantait pour nous des chansons sur la patrie et le droit au retour. »

On savait également que, comme beaucoup de garçons qui ont grandi dans la frustration d’une occupation qui leur refusait essentiellement leur avenir et à leurs familles leurs foyers ancestraux, Milad considérait les combattants de la résistance armée palestinienne comme des figures héroïques, en particulier ceux qui sont morts au combat.

« Milad a été grandement influencé par Mateen Dabaya du camp de Jénine », a déclaré Badawi, faisant référence au commandant local des Brigades de Jénine, âgé de 20 ans, tué l’année dernière lors d’un raid israélien.

Munther al-Sharif, le père de Milad, âgé de 46 ans, se trouvait chez le coiffeur lorsqu’il a reçu un appel l’informant que Milad était blessé.

« Je me suis précipité à la clinique et j’ai trouvé des médecins qui essayaient de le réanimer », a-t-il déclaré. « Je l’ai regardé dans les yeux et j’ai su qu’il était parti. »

Milad avait accompli le martyre qu’il avait tant admiré, a déclaré son père.

Dans son dernier message sur Facebook, Milad a écrit : « Un martyr après l’autre… peut-être que nous serons les prochains. »

Plus de 230 Palestiniens ont été tués par Israël rien que cette année, au cours de ce que les Nations Unies ont qualifié d’année la plus meurtrière pour eux depuis que l’organisme mondial a commencé à compter les victimes palestiniennes en 2005.

« Balle explosive »

Thaer al-Sharif, journaliste et résident du camp d’al-Arroub dont la maison se trouve près de l’entrée, a déclaré que le soldat israélien avait tiré délibérément sur Milad avec l’intention de le tuer.

Selon les témoignages, Milad a marché quelques mètres sur la route après avoir entendu le bruit de la balle. Il s’est effondré quelques minutes plus tard.

« Il n’y avait pas de sang dans la rue », a déclaré al-Sharif.

Les médecins ont confirmé plus tard que Milad avait été tué par une « balle papillon », une balle explosive qui se brise lors de l’impact, pulvérisant les tissus, les artères et les os tout en provoquant de graves blessures internes.

C’est pourquoi il ne s’est pas effondré immédiatement et n’a pas saigné là où on lui avait tiré dessus.

« Les médecins nous ont informés que Milad avait une hémorragie interne, que ses poumons et ses organes au niveau de la poitrine étaient lacérés et qu’il n’y avait aucune blessure de sortie pour la balle. »

Wafa, l’agence de presse officielle palestinienne, a rapporté que les forces israéliennes avaient tiré « des balles réelles et des grenades lacrymogènes sur plusieurs jeunes hommes et enfants ». Des témoins affirment avoir entendu ce qui ressemblait à un cocktail Molotov au moment même où ils ont vu Milad se faire tirer dessus.

L’armée israélienne a affirmé que « des terroristes avaient lancé des cocktails Molotov » sur des soldats présents dans un poste militaire adjacent au camp.

« Les soldats ont répondu avec des moyens de dispersion antiémeute et des tirs réels. Une touche a été identifiée », indique le communiqué.

Le ministère palestinien de l’Éducation a déclaré : « Milad voulait jouer pour le Real Madrid, mais les balles de l’occupation israélienne ne lui ont pas donné l’opportunité de réaliser son rêve. »