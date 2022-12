Aucune vie extraterrestre découverte sur Terre, selon le Pentagone, mais les recherches s’approfondissent

Commentez cette histoire Commentaire

Un nouveau bureau au Pentagone examine des centaines de rapports d’objets non identifiés dans l’air, la mer, l’espace et au-delà, ont déclaré vendredi de hauts responsables américains de la défense, et bien qu’il n’ait découvert aucun signe de vie extraterrestre, la recherche devrait s’étendre. La question a pris de plus en plus d’importance alors qu’un groupe bipartisan de législateurs presse le ministère de la Défense d’enquêter sur des cas de phénomènes non identifiés et de divulguer publiquement ce qu’ils apprennent. Créé en juillet, le Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines évalue les rapports récents et pourrait bientôt évaluer les comptes qui remontent à des décennies, ont déclaré des responsables.

Le haut responsable du renseignement du Pentagone, Ronald Moultrie, a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse, la première à discuter du bureau et de ses travaux en cours, que “pour le moment… nous n’avons rien” pour affirmer l’existence d’extraterrestres.

La prolifération des drones, y compris ceux exploités par des adversaires étrangers et des amateurs amateurs, explique de nombreux rapports, ont déclaré des responsables.

“Certaines de ces choses entrent presque en collision avec des avions”, a déclaré Sean Kirkpatrick, le directeur du nouveau bureau, qui s’est adressé aux médias aux côtés de Moultrie vendredi. “On voit ça régulièrement”

Le gouvernement américain utilise des capteurs sophistiqués dans le monde entier pour collecter des données, et le bureau les analyse pour obtenir des informations pertinentes, ont-ils déclaré, refusant de donner des détails.

L’audience sur les OVNIS présente des témoignages historiques de responsables du Pentagone

Alors que la plupart des rapports sur lesquels enquête le Pentagone concernent des objets aériens, les responsables de la défense sont de plus en plus préoccupés par une activité inhabituelle sous la surface de l’océan, dans l’espace et sur terre. Pour cette raison, le Pentagone utilise maintenant le terme de phénomènes anormaux non identifiés, ou UAP, plutôt que des descriptions précédentes telles que “objet volant non identifié”.

Moultrie a déclaré que « des phénomènes non identifiés dans tous les domaines … constituent des menaces potentielles pour la sécurité personnelle et la sécurité opérationnelle, et elles méritent notre attention urgente ».

Les objets “trans-médium” non identifiés, a-t-il dit, sont une classe de phénomènes qui sauteraient entre les domaines, comme de l’air à la mer. Aucun n’a encore été documenté, a noté Moultrie.

La recherche devrait s’étendre l’année prochaine. Le Congrès a écrit une disposition dans le prochain projet de loi sur la politique de défense, qui attend la signature du président Biden, qui oblige le ministère de la Défense à rédiger un «rapport historique» sur le détail des phénomènes non identifiés observés et documentés par les États-Unis. Si elle est approuvée par Biden, la loi sur l’autorisation de la défense nationale déclenchera alors “tout un projet de recherche, si vous voulez, dans les archives”, a déclaré Kirkpatrick.

Les États-Unis sont incapables d’expliquer plus de 140 objets volants non identifiés, mais un nouveau rapport ne trouve aucune preuve de vie extraterrestre

Les responsables de la défense sont déjà en train de fouiller dans d’anciens rapports. Kirkpatrick, physicien et officier du renseignement de carrière, a déclaré qu’il “adhérera à la méthode scientifique – et je suivrai ces données et cette science partout où elles iront”. Certains rapports passés, a-t-il reconnu, peuvent être hautement classifiés et ne lui sont pas encore connus.

Moultrie a déclaré qu’il n’avait rien vu dans la documentation actuelle qui inclue “une visite extraterrestre, un accident extraterrestre ou quelque chose comme ça”. Mais si quelque chose “d’origine extraterrestre” émerge, a-t-il dit, les responsables de la défense l’analyseront et prendront les “mesures appropriées”. Il n’a pas précisé.

En mai, les législateurs ont tenu la première audience du Congrès sur le sujet en 50 ans, cherchant à sortir la question de l’ombre, ont-ils déclaré. Cela fait suite à la publication d’un rapport l’année dernière par le Bureau du directeur du renseignement national qui a examiné 144 cas de phénomènes non identifiés et n’a trouvé aucune preuve de visites extraterrestres.

“Certains UAP semblaient rester stationnaires dans les vents en altitude, se déplacer contre le vent, manœuvrer brusquement ou se déplacer à une vitesse considérable, sans moyens de propulsion perceptibles”, indique le rapport. “Dans un petit nombre de cas, les systèmes d’avions militaires ont traité l’énergie radiofréquence (RF) associée aux observations UAP.”

Les chercheurs impliqués dans le rapport ont classé les phénomènes en cinq catégories : les objets artificiels encombrant l’air, l’humidité et d’autres objets naturels, les avions américains artificiels, les avions fabriqués à l’étranger et une vague cinquième option “autre”.

Moultrie a déclaré qu’un autre rapport DNI sera publié d’ici la fin de l’année.