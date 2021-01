Le ministère de la Justice n’aura «aucune tolérance du tout» pour toute tentative de perturber l’investiture du président élu Joe Biden la semaine prochaine, a averti mercredi le procureur général par intérim Jeffrey Rosen.

Rosen, dans une déclaration vidéo, a décrit la prise d’assaut du Capitole américain il y a une semaine comme « un épisode intolérable, choquant et tragique » de l’histoire des États-Unis. Le FBI a averti que des manifestations, parfois violentes, pourraient se propager dans tout le pays à partir de dimanche.

Rosen a juré de ne permettre aucune répétition de la destruction la semaine prochaine.

«Je veux envoyer un message clair à quiconque envisage la violence, les menaces de violence ou tout autre comportement criminel», a déclaré Rosen. « Nous n’aurons aucune tolérance pour toute tentative de perturber le transfert pacifique du pouvoir le 20 janvier que notre Constitution demande. »

Rosen a ajouté que les responsables de l’application des lois fédérales, étatiques et locales annuleraient toute tentative d’occupation de force des bâtiments gouvernementaux.

« Il n’y aura aucune excuse pour la violence, le vandalisme ou toute autre anarchie », a déclaré Rosen. « Nous n’épargnerons aucune ressource pour protéger la sécurité publique dans les prochains jours. »

«Tout le monde est en état d’alerte»: Les capitoles d’État se préparent à d’éventuelles manifestations armées

Alimenté par les affirmations démenties du président Donald Trump concernant une élection « volée », une foule avait défilé mercredi dernier de la Maison Blanche au Capitole, où des émeutiers ont occupé le bâtiment pendant des heures dans une tentative sanglante mais malheureuse d’empêcher les législateurs de confirmer l’élection de Biden gagner. Cinq personnes sont mortes, dont un policier.

L’émeute n’a pas suffi à énerver certains membres du Congrès qui rechignent à la nouvelle exigence qu’ils entrent dans le Capitole à l’aide de détecteurs de métaux. La représentante Lauren Boebert, une républicaine du Colorado, a fait valoir sur Twitter qu’elle était légalement autorisée à porter son arme à feu dans le complexe du Capitole.

« Les détecteurs de métaux à l’extérieur de la Chambre n’auraient pas mis fin à la violence que nous avons vue la semaine dernière », a-t-elle déclaré, qualifiant les détecteurs de métaux de « juste un autre coup politique » par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Le démocrate de Virginie, Don Beyer, a déclaré avoir vu le républicain Nicholas Van Taylor, un républicain du Texas, refuser de passer à travers un détecteur de métaux et se disputer avec des officiers de la police du Capitole américain. Beyer a tweeté que de nombreux enfants à travers le pays entrent à l’école grâce à des détecteurs de métaux « et ils le gèrent plus mûrement que les membres du Congrès ».

« Ces gens ne comprennent-ils pas que tout le monde doit passer par des détecteurs de métaux pour entrer ici? » Beyer a tweeté. « Les gens ordinaires ne peuvent pas apporter d’armes à feu dans le Capitole des États-Unis en temps normal. Remettez-vous-en. »

Les hauts responsables militaires du Pentagone ont qualifié mardi l’émeute de «sédition et insurrection» et ont averti les troupes de respecter leurs serments de protéger et de défendre la Constitution. Le mémo à toutes les troupes de service actif et de réserve a été signé par le général de l’armée Mark Milley, le président de l’état-major interarmées, avec sept autres hauts dirigeants.

Le Pentagone a été invité à examiner tous les membres du service de sécurité pour l’inauguration de Biden le 20 janvier afin de s’assurer qu’ils « ne sympathisent pas avec les terroristes nationaux », a déclaré le représentant Jason Crow, D-Colo.

La police du Capitole ainsi qu’une longue liste d’organismes chargés de l’application de la loi allant du service de police de DC et de sa banlieue au FBI et au Pentagone affirment qu’aucun tel chaos ne se produira la semaine prochaine. Et le FBI rapporte que des manifestations pro-Trump pourraient se développer dans les 50 États et que les services répressifs des États sont également en état d’alerte.

DC et les États renforcent la sécurité alors que la possibilité de violence se profile

Aucune capitale de l’État n’attire plus l’attention que le Michigan, où six hommes ont été inculpés le mois dernier pour complot en vue de kidnapper le gouverneur Gretchen Whitmer. Le procureur général Dana Nessel a averti que le Capitole de l’État à Lansing n’était «pas sûr» et une commission d’État a interdit le port ouvert d’armes dans le Capitole.

Pourtant, le port ouvert des armes à feu est toujours autorisé juste à l’extérieur des portes du Capitole, un problème pertinent pour toute manifestation sur le terrain du Capitole.

« C’est quelque chose que nous surveillons de près et nous veillerons à ce que les mesures de sécurité nécessaires soient en place », a déclaré Tiffany Brown, porte-parole de Whitmer.

Problèmes de sécurité au premier plan: La Maison du Michigan et le Sénat se préparent à se rencontrer

Le maire de Lansing, Andy Schor, a demandé au gouverneur Gretchen Whitmer d’activer la Garde nationale du Michigan, et mardi, la police d’État a renforcé sa visibilité dans et autour du Capitole.

Une clôture à mailles de chaîne de 6 pieds de haut montera autour du Capitole vendredi, a déclaré le vice-président de la Michigan Capitol Commission, John Truscott, décrivant l’effort comme similaire à ce qui avait été fait au milieu des années 1990 lorsque des membres du Ku Klux Klan manifestaient. au Capitole. La clôture sera temporaire, mais on ne sait pas quand elle tombera, a-t-il dit.

Agences d’application de la loi de Floride en état d’alerte face aux menaces du Capitole de l’État

D’autres États se préparent également En Floride, le gouverneur Ron DeSantis, qui a refusé de se joindre à la critique bipartite de Trump à propos de l’émeute du Capitole, a averti mardi que des renforts des forces de l’ordre seraient sur place au Capitole de l’État. Il a dit qu’il n’avait connaissance d’aucun ciblage «spécifique» à Tallahassee.

« Si quelque chose est désordonné, nous allons agir très rapidement », a déclaré le gouverneur. « Ne vous inquiétez pas pour cela. »

Contribution: Tom Vanden Brook, USA TODAY, Jeff Burlew, Tallahassee Democrat et Paul Egan, Detroit Free Press