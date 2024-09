Aucune tentative étrangère d’ingérence dans l’élection présidentielle détectée – Renseignements américains – RT World News

Des responsables du FBI et de deux autres agences ont plutôt affirmé que la Russie, la Chine et l’Iran tentaient d’attiser la discorde parmi les électeurs.

Les autorités américaines n’ont détecté aucune tentative d’intervention étrangère dans l’élection présidentielle du 5 novembre, ont déclaré des représentants du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI), de l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) et du Bureau fédéral du renseignement (FBI). Les responsables du renseignement ont toutefois affirmé que la Russie, l’Iran et la Chine tentaient d’influencer l’opinion publique et de semer la discorde dans la société américaine.

Lors des élections de 2016 et 2020, les agences de renseignement américaines ont affirmé à plusieurs reprises que Moscou déployait des pirates informatiques et utilisait des « guerre de l’information » pour faire pencher la balance en faveur de Donald Trump.

Aucune de ces affirmations n’a été prouvée ; un rapport publié par le procureur spécial Robert Mueller en 2019 a conclu qu’elles étaient sans fondement.

Lors d’une conférence de presse multi-agences à Washington DC vendredi, un représentant anonyme de l’ODNI a déclaré : « Nous n’avons observé aucun acteur étranger cherchant à interférer dans le déroulement des élections de 2024. »

« Au lieu de procéder à des interférences, la CI estime que les adversaires se sont jusqu’à présent concentrés sur l’utilisation d’opérations d’information et de propagande pour tenter de façonner les préférences des électeurs ou de saper la confiance dans les élections », a ajouté le responsable.















Lorsqu’elles ont formulé des allégations similaires dans le passé, les autorités américaines ont rarement pris la peine de définir ce qu’elles entendaient par désinformation lorsqu’elles ont porté des accusations contre la Russie, l’Iran et la Chine.

Il s’agissait des trois premières nations censées tenter de « exacerber les divisions dans la société américaine pour leur propre bénéfice. » Le responsable de l’ODNI a ajouté qu’il existe plusieurs autres pays qui « envisagent des activités qui testent au minimum les limites de l’influence électorale », sans toutefois aller jusqu’à les nommer.

Le responsable a désigné Moscou comme le « La menace d’influence étrangère la plus importante et la plus active pour les élections américaines de cette année. »

Quant à l’Iran, l’agence de renseignement américaine estime que le pays est « faire un effort plus grand que par le passé pour influencer les élections de cette année », à la recherche de « attiser la discorde et saper la confiance dans notre processus électoral. »

La Chine, en revanche, est plus « axé sur l’influence des élections locales » aux niveaux étatique et local, selon les autorités américaines. Pékin chercherait à « contrer les politiciens américains considérés comme anti-chinois et soutenir ceux considérés comme pro-chinois. »

Plus tôt cette semaine, le gouvernement américain a imposé des sanctions à deux employés de RT pour leur rôle présumé dans la diffusion de clips vidéo qui ont semé la haine. « discorde et division » dans le pays.

Commentant des allégations similaires en juillet dernier, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les a rejetées comme « absurde. »

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a insisté à la même époque sur le fait que la Russie n’avait pas pour habitude de s’immiscer dans les affaires intérieures des pays souverains.

La Chine et l’Iran ont également nié les précédentes allégations américaines.