Aucune structure perdue dans l’incendie de North Shuswap, mais une augmentation de l’activité des incendies est prévue

Aucune structure n’a été perdue mercredi soir à cause de l’incendie de forêt du lac Lower East Adams, et une présence croissante de pompiers s’efforce de s’assurer qu’aucune ne le soit.

Le jeudi après-midi 3 août, le district régional de Columbia Shuswap (CSRD) et le programme d’urgence de Shuswap (SEP) ont organisé une réunion d’information publique en ligne avec Forrest Tower, agent d’information du BC Wildfire Service.

Lorsque des vents inattendus du nord ont commencé à pousser le feu de forêt vers le sud vers les propriétés le long du lac tard mercredi après-midi, Tower a déclaré que le BC Wildfire Service avait immédiatement mobilisé des ressources.

«Lorsque cela s’est produit, des avions-citernes ont été lancés, toute notre flotte d’écumeurs basée à Kamloops a été lancée, du personnel au sol a été amené…», a déclaré Tower, expliquant que les équipages ont travaillé toute la nuit pour arrêter la propagation de l’incendie vers la communauté voisine et pour protéger structures.

« Les équipages ont pu travailler dans des zones où il se rapprochait des propriétés, ils ont pu effectuer des allumages juste à côté de Rawson Road – ils se sont engagés dans cette opération du jour au lendemain et ont en quelque sorte réussi à éloigner le feu des propriétés. »

Tower a déclaré que les zones où l’incendie avait brûlé près des maisons étaient nettoyées et patrouillées, ajoutant qu’il y aurait très probablement une augmentation de l’activité des incendies jeudi après-midi.

«Nous avons des systèmes de distribution d’eau de masse, nous avons au nord de 70 à 80 personnes travaillant dans la communauté et plus… en termes de protection des structures qui arrivent», a déclaré Tower.

Avant de fournir une mise à jour sur l’incendie, estimé à 2 527 hectares brûlés avant que les flammes ne commencent à se propager mercredi, Tower a fourni des explications derrière les projections BCWS qui suggéraient que pour les trois à 10 prochains jours, l’incendie ne poserait aucune menace imminente pour les structures au sud . Il a déclaré que les projections, déterminées mardi, étaient le résultat d’une combinaison de divers points de données. Cependant, il a déclaré que les changements dans les incendies de forêt peuvent être influencés par de nombreuses variables, « en particulier lorsque nous avons un grand feu de forêt qui brûle à côté d’un plan d’eau… et une topographie escarpée… ».

« Toutes les prévisions faites ne se concrétiseront pas dans la vraie vie », a déclaré Tower. « Encore une fois, si tel était le cas, il serait très facile de gérer les incendies de forêt, si nous pouvions prédire l’avenir. »

Lundi, BCWS ne s’attendait pas au «pire scénario» du feu se déplaçant vers les structures, il a été annoncé que les unités de protection des structures positionnées sur les propriétés au sud de l’incendie d’Adams Lake East se déplaceraient vers Osoyoos et le feu de forêt du lac Ross Moore près de Kamloops.

L’évolution des conditions d’incendie mercredi a entraîné l’émission d’ordres d’évacuation et d’alertes autour de l’extrémité sud du lac.

Connie Berkley, propriétaire du magasin Adams Lake situé en face de la zone d’évacuation, a décrit une scène de confusion alors que les gens sanglotaient de devoir quitter leur maison et leurs animaux de compagnie, se demandant où garer leurs voitures et s’occuper de leurs bateaux.

Il n’y a qu’une seule route dans et hors de la zone, qui comprend un ferry à câble avec une capacité limitée, et les résidents attendaient d’être emmenés de l’autre côté du lac mercredi après-midi « quand tout l’enfer s’est déchaîné », a déclaré Berkley dans une interview. jeudi.

Alors que le feu a brûlé pendant quelques semaines, Berkley a déclaré qu’elle et d’autres se demandaient pourquoi il n’avait pas été éteint plus tôt.

« Ils auraient dû être en route avant qu’ils ne le soient », a-t-elle déclaré. « Tout ce que je peux dire, c’est que c’est très triste pour moi en tant que propriétaire d’entreprise et en tant que personne qui vit dans ce beau pays, et que laisser les arbres brûler n’a aucun sens pour moi. »

Tower a déclaré que l’incendie s’était éloigné des structures jusqu’à ce que le « changement de vent drastique » surprenne les prévisionnistes.

« Ce n’est pas quelque chose que nous essayons de cacher », a déclaré Tower, se référant aux projections. « C’était une déclaration exacte quand elle a été publiée. C’était ce que reflétaient les données sur lesquelles nous travaillions et, en fin de compte, ce que nous essayons de faire en tant qu’organisation, c’est d’être plus transparent et de partager avec nos partenaires, le public et les médias certains des outils de prise de décision que nous utilisons.

Malgré les ordres d’évacuation, certaines personnes ont choisi de rester.

Le directeur du Centre des opérations d’urgence du CSRD, John MacLean, a déclaré que ceux qui sont restés sur place devraient rester dans leurs propriétés et ne sont pas autorisés à aller et venir.

« S’ils veulent sortir, nous viendrons les chercher », a déclaré MacLean, ajoutant que la sécurité était en place pour protéger les maisons touchées par l’ordre d’évacuation.

Suite à l’ordre d’évacuation de mercredi soir, Shuswap Search and Rescue (SAR) a contribué aux efforts visant à assurer la sécurité des résidents du côté est du lac Adam.

Cathy Semchuk, des services de soutien d’urgence du SEP, a déclaré qu’un centre d’accueil pour les évacués a été mis en place au Quaaout Lodge, mais qu’il sera transféré dans le bâtiment du CSRD à Salmon Arm. Elle a exhorté ceux dont les propriétés sont en alerte d’évacuation à préparer un sac à emporter, à emporter avec eux s’ils devaient sortir n’importe où. Avec un long week-end à venir, elle a également conseillé d’organiser des logements alternatifs, car ils seront probablement limités. Semchuk a également recommandé de s’inscrire sur la page Web du gouvernement de la Colombie-Britannique pour les services de soutien d’urgence à ess.gov.bc.ca.

Avec des fichiers de La Presse Canadienne

BC Wildfires 2023Breaking NewsSalmon ArmShuswap Lake