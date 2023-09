Aucune région ne passera au niveau 2, même si elle atteint les paramètres, pendant « quelques semaines » en raison des inquiétudes concernant la vague de virus de Thanksgiving – Shaw Local

Le ministère de la Santé publique de l’Illinois a signalé lundi 6 190 nouveaux cas confirmés et probables de COVID-19 et 85 décès supplémentaires, alors que le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a déclaré qu’aucune des 11 régions de soins de santé de l’État ne passerait aux mesures d’atténuation de niveau 2 « avant quelques semaines ». même s’ils atteignent les paramètres nécessaires pour le faire.

Pritzker a cité les inquiétudes nationales concernant une éventuelle augmentation des cas de coronavirus à Thanksgiving, sujet d’une conversation qu’il a eue lundi matin avec le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses.

« Nous sommes toujours dans une situation très précaire et nous devons prendre le temps d’évaluer les effets de Thanksgiving avant de procéder à des ajustements prématurés », a déclaré Pritzker.

À propos de la conversation avec Fauci, Pritzker a ajouté : « Il (Fauci) a déclaré que le nombre massif de rassemblements intérieurs de personnes rendant visite à leur famille et à leurs amis à travers le pays entraînerait très probablement une poussée après Thanksgiving, et il pense que ce n’est pas le moment de reculer. sur les atténuations.

La moyenne mobile sur sept jours du taux de positivité de l’Illinois est passée à 10,2 %. L’État a reçu les résultats de 66 980 tests COVID-19 dans les 24 heures précédant lundi après-midi.

L’Illinois a enregistré 726 304 cas de virus et 12 278 personnes sont décédées. L’État a effectué 10 497 998 tests depuis le début de la pandémie.

Dimanche soir, l’Illinois comptait 5 849 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital, soit une diminution de neuf patients par rapport à la veille. Parmi ces hospitalisations, 1 217 ont eu lieu dans des unités de soins intensifs et 715 sous respirateurs.

Mise à jour régionale : Actuellement, les 11 régions sanitaires de l’État sont soumises à des mesures d’atténuation supplémentaires de la part de l’IDPH et, depuis le 20 novembre, les 11 régions sont soumises à des mesures d’atténuation de niveau 3.

Les données régionales de l’IDPH restent avec un décalage de trois jours.

La région de la banlieue nord (comtés de McHenry et Lake) n’a connu aucun jour consécutif en dessous de 12 %. Le taux de positivité de la région est resté stable à 12,8 %. Actuellement, 19,9 % des lits médico-chirurgicaux sont disponibles et 25,7 % des lits de soins intensifs.

La région compte 11 jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits de soins intensifs et huit jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits médicaux/chirurgicaux (avec 19,9 % arrondis à 20 %).

La région de Lake/McHenry a une moyenne mobile sur sept jours de 342 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital, et ce nombre a diminué au cours de huit des 10 derniers jours.

Dans cette région, le taux de positivité moyen sur sept jours du comté de McHenry est resté stable à 16,4 %. Le comté de Lake, qui effectue environ les deux tiers des tests dans la région, rapporte une moyenne mobile de 11,5 %.

Enfin, dans la région de Lake/McHenry, il y a 40 lits de soins intensifs disponibles et dotés de personnel sur un total de 187, soit une diminution de 14 par rapport à dimanche.

La région de la banlieue ouest (comtés de DuPage et Kane) n’a connu aucun jour consécutif en dessous de 12 %. Le taux de positivité de la région est tombé à 13,1%. Actuellement, 22,2 % des lits médico-chirurgicaux sont disponibles et 24,0 % des lits de soins intensifs.

La région compte quatre jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits de soins intensifs, et quatre jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits médicaux/chirurgicaux.

La région de Kane/DuPage a une moyenne mobile sur sept jours de 652 patients COVID-19 hospitalisés. Les hospitalisations ont diminué sept au cours des 10 derniers jours dans cette région.

Dans cette région, la moyenne de positivité sur sept jours du comté de Kane est de 15,4 % et celle du comté de DuPage de 11,9 %.

Enfin, dans la région de DuPage/Kane, il y a 82 lits de soins intensifs disponibles et dotés de personnel sur 344 au total, soit une diminution de 12 par rapport à dimanche.

La région de la banlieue sud (comtés de Will et Kankakee) n’a connu aucun jour consécutif en dessous de 12 %. Le taux de positivité de la région est passé à 17,4%. Actuellement, 19,8 % des lits médico-chirurgicaux sont disponibles et 18,9 % des lits de soins intensifs.

La région compte un jour sous le seuil de 20 % pour la disponibilité des lits en soins intensifs et cinq jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits médicaux/chirurgicaux.

La région de Will/Kankakee a une moyenne mobile sur sept jours de 357 patients COVID-19 à l’hôpital. Les hospitalisations ont diminué cinq au cours des 10 derniers jours dans cette région.

Enfin, dans la région de Will/Kankakee, il y a 34 lits de soins intensifs disponibles et dotés de personnel sur 162 au total, soit une augmentation de quatre par rapport à dimanche.

La région Nord (comtés de Boone, Carroll, DeKalb, Jo Daviess, Lee, Ogle, Stephenson, Whiteside et Winnebago) n’a connu aucun jour consécutif en dessous de 12 %. Le taux de positivité de la région a diminué à 15,0%. Actuellement, 27,3 % des lits médico-chirurgicaux sont disponibles et 22,5 % des lits de soins intensifs.

La région compte 11 jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits de soins intensifs et 11 jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits médicaux/chirurgicaux.

La région 1 a une moyenne mobile sur sept jours de 259 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital. Les hospitalisations ont diminué neuf jours sur les dix derniers jours dans cette région.

Dans cette région, le taux de positivité du comté de DeKalb a augmenté à 11,1 %, celui du comté de Lee a diminué à 18,5 % et celui du comté de Whiteside a chuté à 15,3 %.

Enfin, dans cette région, il y a 40 lits de soins intensifs disponibles et dotés de personnel sur un total de 179, soit une diminution de quatre par rapport à dimanche.

La région du Centre-Nord (comtés de Bureau, Fulton, Grundy, Henderson, Henry, Kendall, Knox, La Salle, Livingston, Marshall, McDonough, McLean, Mercer, Peoria, Putnam, Rock Island, Stark, Tazewell, Warren et Woodford) compte vu zéro jour consécutif en dessous de 12%. Le taux de positivité de la région est tombé à 13,1%. Actuellement, 25,5 % des lits médico-chirurgicaux sont disponibles et 19,7 % des lits de soins intensifs.

La région compte un jour au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits en soins intensifs et 11 jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits médicaux/chirurgicaux.

La région 2 a une moyenne mobile sur sept jours de 503 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital. Les hospitalisations ont augmenté six fois au cours des 10 derniers jours dans cette région.

Dans cette région, le taux de positivité sur sept jours du comté de La Salle est tombé à 12,5 %.

Enfin, dans cette région, il y a 56 lits de soins intensifs disponibles et dotés en personnel sur 257, soit une augmentation de deux depuis dimanche.

Chicago a connu deux jours sous la barre des 12 %. Le taux de positivité de la région est tombé à 11,7%. Actuellement, 24,5 % des lits médico-chirurgicaux sont disponibles et 25,8 % des lits de soins intensifs.

La région compte 11 jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits de soins intensifs et 11 jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits médicaux/chirurgicaux.

Chicago a une moyenne mobile sur sept jours de 1 258 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital. Les hospitalisations ont augmenté six fois au cours des 10 derniers jours dans cette région.

La banlieue du comté de Cook n’a connu aucun jour consécutif en dessous des 12 %. Le taux de positivité de la région a légèrement diminué à 12,6%. Actuellement, 25,3 % des lits médico-chirurgicaux sont disponibles et 20,7 % des lits de soins intensifs.

La région compte trois jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits de soins intensifs et 11 jours consécutifs au-dessus du seuil de 20 % pour la disponibilité des lits médicaux/chirurgicaux.

Le comté de banlieue de Cook a une moyenne mobile sur sept jours de 1 601 patients atteints de COVID-19 à l’hôpital. Les hospitalisations ont augmenté cinq fois au cours des 10 derniers jours dans cette région.

Pour voir comment se portent les autres régions de l’État, consultez le tableau de bord complet de l’IDPH. ici.

Les décès nouvellement signalés comprennent :

• Comté de Cook : 1 femme dans la trentaine, 1 femme dans la cinquantaine, 1 homme dans la cinquantaine, 5 femmes dans la soixantaine, 6 hommes dans la soixantaine, 12 femmes dans les années 70, 11 hommes dans les années 70, 10 femmes dans les années 80, 13 hommes dans les années 80, 3 femmes dans les années 90, 2 hommes dans les années 90.

• Comté de DeKalb : 1 homme dans la soixantaine

• Comté de DuPage : 1 femme des années 70, 1 homme des années 70

• Comté de Kane : 1 femme des années 70, 1 femme des années 80

• Comté de Lake : 1 homme dans les années 70

• Comté de La Salle : 1 homme dans la cinquantaine, 1 homme dans les 90 ans

• Comté de Madison : 1 homme dans la soixantaine et 1 homme dans les années 90.

• Comté de Mason : 1 homme des années 80, 1 femme des années 90

• Comté de McDonough : 1 homme dans la soixantaine

• Comté de Monroe : 1 femme des années 80

• Comté d’Ogle : 1 femme des années 90

• Comté de Peoria : 1 femme dans la cinquantaine

• Comté de Tazewell : 1 homme dans les années 70 et 1 homme dans les années 80.

• Comté de Will : 2 femmes des années 90