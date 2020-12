L’Organisation mondiale de la santé s’est manifestée pour calmer les choses au milieu de l’anxiété suscitée par une nouvelle souche Covid-19 potentiellement « hautement infectieuse » trouvée au Royaume-Uni, affirmant qu’elle n’est pas si différente des autres souches de coronavirus.

«Il n’y a aucune preuve que la nouvelle variante du coronavirus augmente la gravité de la maladie», a déclaré lundi le chef du programme des urgences sanitaires de l’OMS, Mike Ryan, lors d’une conférence de presse, citant des données reçues de scientifiques britanniques.

Les risques auxquels sont confrontés les personnes qui attrapent cette souche particulière du virus sont à peu près les mêmes que ceux auxquels sont confrontés d’autres personnes souffrant de Covid-19. Selon l’OMS, elle n’est ni plus agressive, ni plus meurtrière que les autres souches.

Cela semble se propager un peu plus facilement, a admis le chien de garde de la santé. Pourtant, sa contagiosité ne semble rien d’extraordinaire et elle est encore beaucoup moins contagieuse que les maladies telles que les oreillons.

La nouvelle souche affecterait également à peine l’efficacité des médicaments et des vaccins développés contre Covid-19, a déclaré la scientifique en chef de l’OMS Soumya Swaminathan.

«Jusqu’à présent, même si nous avons constaté un certain nombre de changements, un certain nombre de mutations, aucune n’a eu d’impact significatif sur… la sensibilité du virus à l’un des agents thérapeutiques, médicaments ou vaccins en cours de développement actuellement utilisés». elle a dit.

Les responsables de l’OMS ont également décrit une vague d’interdictions de voyager à destination et en provenance du Royaume-Uni imposées par une vingtaine de pays à travers le monde comme une mesure prise par précaution.

«Nous devons trouver un équilibre. Il est très important d’avoir de la transparence, il est très important de dire au public ce que c’est, mais il est également important de faire comprendre qu’il s’agit d’une partie normale de l’évolution du virus ». Ryan a dit, tout en appelant cette décision « prudent. »

L’OMS s’attend à recevoir d’autres données sur la nouvelle souche de Covid-19 dans les prochains jours, y compris sur la réponse immunitaire que l’organisme humain fournit au nouveau virus.

Les déclarations de l’OMS interviennent après que la découverte d’une nouvelle souche de Covid-19 a provoqué une sorte de panique en Europe et au-delà. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la nouvelle mutation serait 70% plus contagieuse, alors qu’il annonçait un verrouillage strict de « niveau 4 » pour les zones qui ont connu une forte augmentation des nouvelles infections.

Suite à l’annonce, de nombreux pays, dont les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, la France, l’Allemagne, la Pologne et la Russie, ont suspendu tous les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni. D’autres pays comme l’Argentine et le Chili ont rapidement emboîté le pas, tandis que la Turquie et l’Arabie saoudite sont allées plus loin et ont réduit tous les voyages à l’étranger.

Pendant ce temps, le virologue allemand Christian Drosten a déclaré que la panique suscitée par la nouvelle souche était apparemment prématurée, car il n’y avait aucune preuve tangible suggérant qu’elle était en effet très contagieuse ou qu’elle était responsable de la forte augmentation du nombre de nouveaux cas au Royaume-Uni.

