Aucune raison de se méfier de l’AMA – chef antidopage russe

Une interdiction de deux ans contre la Russie a expiré ce mois-ci et le pays travaille dur pour être réintégré, a déclaré Veronika Loginova

L’Agence antidopage russe (RUSADA) fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la réintégration au sein de l’instance dirigeante internationale de l’AMA, mais il n’y a aucune certitude que cela se produira dans un avenir proche, selon la directrice générale Veronika Loginova.

“Il n’y a aucune garantie de réintégration [with the World Anti-Doping Agency]. La question a récemment été soulevée très souvent lors de diverses réunions et tables rondes », Loginova a déclaré à TASS dans une interview publiée mardi.

« Tout le monde dit : où sont les garanties ? Je répète : il n’y en a pas. Mais s’ensuit-il que nous devons abandonner et ne rien faire ?

L’AMA a imposé une interdiction de quatre ans à la Russie des grands sports internationaux en décembre 2019 après des allégations selon lesquelles les données d’un laboratoire de Moscou auraient été manipulées – des affirmations que les responsables russes ont démenties.

Lire la suite Les sanctions anti-russes de l’AMA expirent mais l’incertitude persiste

Les sanctions ont ensuite été réduites à deux ans en appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), mais signifiaient toujours que les athlètes russes étaient contraints de concourir sans leur drapeau et leur hymne nationaux lors d’événements tels que les Jeux olympiques d’été de 2020 et les Jeux d’hiver de 2022.

L’interdiction a officiellement pris fin le 17 décembre, bien que le président de l’AMA, Witold Banka, ait averti à l’avance que RUSADA ne serait pas automatiquement rétablie et devrait encore passer par plusieurs étapes de vérification de conformité.

Il a également suggéré que des problèmes de confiance subsistent avec RUSADA – ce qui, selon Loginova, ne devrait pas être le cas.

“RUSADA, dans le cadre de sa compétence, prend des mesures complètes pour remplir toutes les conditions de restauration prescrites dans la décision du TAS”, Loginova a déclaré à TASS.

« Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir le statut de conformité dès que possible.

« Nous sommes aussi ouverts que possible. Je pense qu’il ne peut plus y avoir de méfiance entre la RUSADA et l’AMA.”

Loginova a souligné que la Russie prenait des mesures pour s’assurer que sa législation nationale était alignée sur celle de l’AMA et réglait tous les paiements pour les services de test, la surveillance et les frais juridiques.

Lire la suite Le patron antidopage russe rejette les critiques sur l’affaire Valieva

L’AMA et la RUSADA sont actuellement en désaccord sur le cas de la patineuse artistique olympique Kamila Valieva, qui a rendu un résultat positif pour un médicament cardiaque interdit, la trimétazidine, dans un échantillon prélevé en décembre 2021.

L’AMA a accusé RUSADA d’avoir retardé sa gestion de l’enquête, ce que Loginova a contesté. RUSADA a également déclaré que l’affaire devait rester confidentielle, étant donné que Valieva a 16 ans.

Loginova a ajouté que tout désaccord avec l’AMA concernant la patineuse artistique était un “question distincte” à celui d’une réintégration plus large pour son organisation.

«Ce sont deux processus distincts. Et tout récemment, une opinion similaire a été exprimée par la direction de l’AMA. dit Loginova.

“Pour le moment, toutes les procédures et politiques internes suivies par le service de traitement des résultats sont pleinement conformes aux normes internationales.”

Loginova a suggéré qu’il pourrait falloir jusqu’à un an pour que RUSADA soit pleinement réintégré à l’AMA, mais s’est engagé à rester engagé dans le processus.

LIRE LA SUITE: Les patrons de l’athlétisme louent la “bonne gouvernance” en Russie