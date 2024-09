Aucune quantité d’alcool n’est sans danger pour la santé du cerveau

Dans leur tentative de clarifier la relation entre la consommation légère et modérée d’alcool et la démence, les auteurs de l’étude ont analysé les données de l’étude. Biobanque du Royaume-Uni pour 313 958 buveurs blancs britanniques.

Les participants ne souffraient pas de démence lors de la collecte initiale des données entre 2006 et 2010. Au cours de cette période, les individus ont déclaré eux-mêmes leurs habitudes de consommation d’alcool et ont fourni des informations génétiques à la UK Biobank.

Pour la première, ils ont utilisé les données autodéclarées sur la consommation d’alcool et ont utilisé une analyse multivariée de Cox. Il s’agit d’une technique statistique souvent utilisée pour évaluer la relation entre un facteur de risque et l’état de santé au fil du temps.