C’est le premier mois qu’aucune aide n’est offerte depuis le début du conflit, selon des chercheurs cités par Politico

Les six plus grandes nations européennes n’ont fait aucune nouvelle promesse d’assistance militaire à l’Ukraine tout au long du mois de juillet, a rapporté jeudi le site d’information Politico, citant des données de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale en Allemagne.

C’est le premier mois qu’aucune aide de ce type n’a été promise depuis que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine fin février, ce qui est un signe que “l’aide militaire à l’Ukraine pourrait diminuer” a conclu le point de vente américain.

Il a également accusé les principaux pays de l’UE, en particulier l’Allemagne et la France, de ne pas suivre le niveau d’assistance militaire à Kiev en provenance du Royaume-Uni, de la Pologne et des États-Unis.

Tout au long du conflit, l’Institut de Kiel a géré un soi-disant Ukraine Support Tracker pour répertorier et quantifier le soutien militaire, financier et humanitaire international au gouvernement de Vladimir Zelensky.

Christoph Trebesch, qui dirige l’équipe Ukraine Support Tracker, a déclaré à Politico que les données de son projet ont révélé que les engagements d’aide militaire européenne à Kiev étaient en baisse depuis fin avril.

« Bien que la guerre entre dans une phase critique, les nouvelles initiatives d’aide se sont taries », il a dit.

Les bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine se sont réunis pour une conférence des donateurs à Copenhague la semaine dernière, promettant une aide supplémentaire de 1,5 milliard d’euros, mais, selon Trebesch, le nombre est “maigre par rapport à ce qui a été soulevé lors des conférences précédentes.”

Le chercheur a insisté sur le fait que le conflit en Ukraine était aussi crucial pour l’UE que la crise de la dette européenne de 2009 ou la pandémie de Covid-19, qui a vu des milliards dépensés en mesures d’urgence.

“Lorsque vous comparez la vitesse à laquelle le chéquier est sorti et la taille de l’argent qui a été livré, par rapport à ce qui est proposé à l’Ukraine, c’est infime en comparaison”, il a dit.

Trebesch a noté que la taille du fonds de relance pandémique de l’UE était d’environ 800 milliards d’euros en prêts et subventions, tandis que l’aide du bloc à Kiev n’a représenté qu’une petite fraction de cette somme.

“Je dirais que c’est étonnamment peu compte tenu de ce qui est en jeu”, il a dit.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.