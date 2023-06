« Aucune prolongation mentionnée », déclare Kylian Mbappe au milieu de la bombe du contrat du PSG

Kylian Mbappe n’a jamais envisagé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de l’année prochaine, a déclaré mardi à l’AFP la superstar française dans un communiqué, au lendemain de l’envoi d’une lettre au club confirmant qu’il ne prendrait pas l’option de rester au club. Champions de France jusqu’en 2025.

Le club « a été informé le 15 juillet 2022 » de sa décision de ne pas activer une option de prolongation de son contrat, qui se termine après la saison prochaine, pour une année supplémentaire « et le seul but de la lettre était de confirmer ce qui avait déjà été dit par le passé », indique le communiqué.

« Kylian Mbappé et son entourage confirment que cette affaire n’a pas été évoquée depuis au cours de l’année, sauf il y a quinze jours pour annoncer l’envoi de la lettre.

« Aucune prolongation de contrat potentielle n’a été mentionnée », a-t-il poursuivi.

« Après avoir affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il serait joueur du PSG la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé à partir cet été et vient de confirmer au club qu’il n’activerait pas l’année supplémentaire », ont expliqué Mbappé et son entourage.

Le communiqué concluait en disant que le vainqueur de la Coupe du monde 2018 « et son entourage regrettent que la lettre ait circulé dans les médias et que ces échanges aient été rendus publics dans le seul but de nuire à leur image et aux discussions avec le club ».

La lettre de Mbappe au PSG intervient un an après que l’attaquant français de 24 ans a signé un nouveau contrat pour rester chez les champions de France, refusant une approche du Real Madrid dans le processus.

Selon des sources au courant des discussions, le PSG s’est étonné que la lettre ait fuité et n’envisage pas de laisser partir Mbappé pour rien.

Cela signifie soit renégocier le contrat, soit le vendre dans cette fenêtre de transfert.

