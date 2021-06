Aucune prolongation de congé malgré un retard d’un mois pour la levée des restrictions finales

Le gouvernement ne prolongera pas ses paiements de congé phare même s’il retarde les plans visant à lever les dernières restrictions de verrouillage en Angleterre.

Le régime, qui a payé les salaires de millions de personnes tout au long de la crise des coronavirus, commencera à être progressivement supprimé à partir de la fin de ce mois et devrait se terminer entièrement le 30 septembre.

Mais Boris Johnson fait face à des appels pour annoncer un soutien supplémentaire aux travailleurs et aux entreprises après avoir confirmé que la soi-disant « journée de la liberté » le 21 juin était désormais reportée à juillet.

Les ministres pensent qu’il n’est pas nécessaire de prolonger le régime de congé après que des changements dans le budget signifient que l’aide dure jusqu’à l’automne.

Mais Claire Walker, codirectrice exécutive des chambres de commerce britanniques, a déclaré : « Ce serait extraordinaire si nous voyions le gouvernement retirer son soutien aux entreprises maintenant, étant donné que certaines entreprises resteront incapables de commercer pleinement et que d’autres seront effectivement contraintes de ne pas commercer. du tout. »

Le Dr Roger Barker, directeur des politiques à l’Institute of Directors (IoD), a déclaré que le retard était un « coup dur » pour de nombreuses entreprises, en particulier celles des secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie.

Il a averti: « Nous approchons maintenant d’une falaise, avec le soutien du gouvernement à la fin ou au début de la diminution des affaires. Il est vital que ce soutien soit poussé en proportion de la prolongation du verrouillage. Le soutien économique et les mesures de santé publique doivent être alignés. «

En plus des congés, un certain nombre d’autres mesures de soutien devraient changer à la fin de ce mois.

L’interdiction des expulsions de loyers commerciaux devrait prendre fin le 30 juin, tandis que l’allégement des tarifs des entreprises s’atténuera également.

Michael Kill, directeur général de la Night Time Industries Association (NTIA), a averti que le retard rendrait de nombreuses entreprises « très dépendantes » de l’aide du gouvernement. Il a déclaré: « Beaucoup de ces entreprises et individus se sont adaptés, ont surmonté et ont survécu pendant une durée exceptionnelle avec les os nus du soutien, et sont arrivés à cette opportunité pour découvrir qu’il pourrait leur être arraché. »

Nigel Morris, directeur de l’impôt sur l’emploi chez MHA MacIntyre Hudson, a appelé à des changements dans l’échelonnement du régime de congé.

« Le maintien des contributions gouvernementales à 80 % tout au long du mois de juillet – au lieu d’aller de l’avant avec la réduction proposée à 70 % du soutien aux entreprises avec une contribution obligatoire de l’employeur de 10 % – serait d’une grande aide compte tenu du retard de la« Journée de la liberté ». »

Cependant, il y a de bonnes nouvelles pour les lieux de mariage. Les ministres ont fait une exception pour l’industrie et supprimeront la limite actuelle du nombre d’invités au mariage. Cela dépendra désormais de la taille du lieu et de sa capacité à supporter la distanciation sociale. Mais cela pourrait s’avérer un coup de poing pour une industrie qui a terriblement souffert pendant la crise. Avec les changements, les événements tels que les mariages et les réveils ne seront plus limités à un total de 30 invités.

Une série de pilotes organisés par le gouvernement se déroulera également, dans le but de permettre la tenue d’événements à grande échelle.

Dans le cadre du Coronavirus Job Retention Scheme, également connu sous le nom de congé, le gouvernement paie actuellement 80% des salaires jusqu’à 2 500 £ par mois.

À partir de juillet, cependant, cette contribution tombera à 70 pour cent, les employeurs devant soit compenser eux-mêmes les 10 pour cent supplémentaires, soit licencier un employé.

En août et septembre, le gouvernement réduira encore son soutien à 60 pour cent, et les employeurs seront invités à augmenter leurs cotisations à 20 pour cent. Après septembre, le programme prendra fin.