Aucune preuve qu’une injection de rappel n’est nécessaire, déclare le Dr Ashish Jha

Il n’y a pas besoin de doses de rappel de Covid pour le moment, a déclaré vendredi le doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown, car de nouvelles variantes hautement transmissibles testent les protections des vaccins disponibles.

« Laissez-moi vous dire où nous sommes : le les données sont très claires, si vous avez reçu vos deux injections de Moderna ou de Pfizer ou une seule injection de J&J, vous bénéficiez d’un très haut niveau de protection contre toutes les variantes, y compris delta », a déclaré le Dr Ashish Jha. « Je n’ai vu aucune preuve, donc loin, que quelqu’un a besoin d’un troisième coup. »

Les commentaires de Jha interviennent après que Pfizer et BioNTech ont annoncé jeudi qu’ils développaient un rappel Covid-19 destiné à cibler la variante delta. Les responsables de l’entreprise disent qu’une autre injection pourrait être nécessaire car l’immunité contre le vaccin semble s’affaiblir avec le temps.

Dans « The News with Shepard Smith » de CNBC, Jha a souligné l’importance d’attendre les données lorsqu’il s’agit d’un rappel.

« Si cette preuve apparaît, et évidemment nous allons vouloir en tenir compte, dans mon esprit, je pense qu’il est peu probable que nous ayons besoin d’un troisième coup pour la plupart des gens », a déclaré Jha.

Les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration a publié une déclaration commune cela dit, les Américains qui sont complètement vaccinés n’ont pas besoin d’un rappel.

« Les Américains qui ont été complètement vaccinés n’ont pas besoin d’un rappel pour le moment. FDA, CDC et [the National Institutes of Health] sont engagés dans un processus rigoureux et fondé sur la science pour déterminer si ou quand un rappel pourrait être nécessaire », lit-on dans un communiqué conjoint publié jeudi soir.