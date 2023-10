Aucune preuve que le co-leader de l’AfD ait été « attaqué ou taclé », selon la police allemande

La police allemande a rejeté les allégations selon lesquelles le co-dirigeant du Le parti d’extrême droite AfD a été attaqué avec un objet mystérieux alors qu’il faisait campagne en Bavière.

Tino Chrupalla a été transporté mercredi à l’hôpital en ambulance après être tombé malade dans la ville bavaroise d’Ingolstadt, où il se trouvait doit participer à un rassemblement avant les élections ce week-end.

Des responsables de l’AfD ont initialement déclaré qu’il se trouvait en soins intensifs après un « incident violent », tandis que certains médias allemands ont suggéré que sa peau avait été percée avec un objet, peut-être une punaise, citant les enquêteurs.

Cependant, plus tard jeudi, un porte-parole de la police allemande a déclaré qu’il n’y avait aucune indication qu’une attaque ait eu lieu, bien qu’une enquête du parquet soit en cours.

« Pour l’instant, il n’y a aucune preuve que M. Chrupalla ait été plaqué ou attaqué », ont déclaré jeudi la police et les procureurs dans un communiqué.

Les autorités allemandes ont ouvert une enquête sur cet incident et ont demandé à l’AfD de fournir toute vidéo ou image permettant d’établir si et comment M. Chrupalla a été attaqué.

Le magazine allemand Spiegel a rapporté que la police avait trouvé sur les lieux de l’incident une punaise qui sera examinée de manière médico-légale, ainsi que des échantillons de vêtements de M. Chrupalla. Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’épingle avait un lien avec la maladie de M. Chrupalla, ajoute le rapport.

M. Chrupalla semble avoir subi une blessure cutanée qui pourrait être une blessure par perforation, ont déclaré au Spiegel des sources proches de l’enquête.

Juste avant de tomber malade, le co-dirigeant de l’AfD posait pour des selfies avec deux jeunes hommes et s’était plaint d’une gêne au niveau du bras. La police a poursuivi les deux hommes et les a fouillés, mais n’a trouvé aucun objet suspect et les a relâchés, a rapporté le Spiegel.

Des experts juridiques allemands ont déclaré que le fait que les autorités enquêtaient ne signifiait pas nécessairement qu’il y avait des preuves qu’une attaque avait eu lieu. L’affaire est actuellement traitée par les procureurs comme un « anfangsverdacht », ou « premier soupçon ».

« Un premier soupçon est le soupçon le plus bas dans une affaire pénale. Cela signifie que les enquêteurs doivent seulement disposer de preuves concrètes suffisantes qu’un crime aurait pu se produire », a expliqué Sarah Tacke, experte juridique pour la chaîne de télévision allemande ZDF.

M. Chrupalla est un homme politique résolument pro-russe qui a précédemment nié que Vladimir Poutine commette des crimes de guerre en Ukraine et qui a affirmé figurer sur une soi-disant « liste de victimes » ukrainiennes.

À la veille des élections nationales de dimanche, où le L’AfD anti-immigration espère réaliser des progrès significatifs Dans les sondages, les chefs de parti font campagne en Bavière et en Hesse.

Fondée en 2013, l’AfD (Alternative pour l’Allemagne) a initialement fait campagne sur les plans de sauvetage de la zone euro, mais est devenue en 2017 un opposant majeur à l’immigration de masse.

Des sondages récents suggèrent que le parti pourrait remporter jusqu’à 20 pour cent des voix – le plaçant en deuxième position – lors des prochaines élections nationales allemandes, une augmentation importante par rapport aux 10 pour cent de part des voix obtenues lors du vote de 2021.

Le parti trouve également un écho croissant auprès des électeurs allemands en raison de leur frustration face aux taux d’inflation élevés dans le pays et de l’accent mis par le gouvernement de coalition sur les politiques climatiques.

Plus tard jeudi, un chef de l’AfD bavaroise a déclaré qu’il supposait que M. Chrupalla ne serait plus disponible pour d’autres travaux de campagne avant le vote de dimanche.

« Dans l’état actuel des choses, il ne pourra probablement plus se présenter avant les élections », a déclaré Stephan Protschka.

