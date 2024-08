Accueil/Dernières Nouvelles | News 24/ Aucune preuve que l’Arizona a compté 10 000 votes illégaux lors des élections de 2020 Dernières Nouvelles | News 24 Aucune preuve que l’Arizona a compté 10 000 votes illégaux lors des élections de 2020 Searlait Maheu Capture d’écran de X prise le 23 août 2024

Biden gagné L’Arizona a gagné par plus de 10 000 voix en novembre 2020, selon le décompte officiel de l’État. Plusieurs élections au niveau du comté Audits et unDans une enquête menée par le procureur général de l’Arizona cédé aucune preuve d’un complot visant à truquer les élections, et de nombreuses contestations judiciaires des résultats ont été jeté dehors (archivé ici et ici).

Toujoursla désinformation sur la fraude électorale a recirculé en ligne avant la confrontation entre Kamala Harris et Donald Trump cet automne. L’AFP a démystifié plusieurs réclamations que les non-citoyens sont s’inscrire pour voter lors des prochaines élections, et des analyses indépendantes n’ont trouvé qu’une poignée de cas documentés de non-citoyens ayant voté lors des élections fédérales passées.

Le Le récit de 10 000 bulletins de vote illégitimes est similaire sans fondement.

« Des bêtises totales »

Les images partagées en ligne étaient publié à l’origine en juin 2022 par le conservateur Right Side Broadcast MédiasIl met en vedette Jovan Hutton Pulitzer, un inventeur qui a promu plusieurs théories du complot liées aux élections après 2020 élection.

Dans la vidéo, Pulitzer affirme sans preuve qu’environ 10 000 migrants ont obtenu le même revenu social Sécurité numéro pour travailler en Arizona, qu’ils ont ensuite utilisé pour obtenir des permis de conduire et s’inscrire voter.

« Pensons à un transformateur de poulet », a déclaré Pulitzer, faisant référence à un théorie du complot démystifiée que des bulletins de vote ont été détruits dans l’incendie d’un élevage de volailles.

« Ils vont faire venir des centaines de clandestins. Ils vont les répartir dans toutes ces usines et fabriques, leur donnant du travail. Ils utilisent tous le même numéro de sécurité sociale. »

Le les images ont été prises en juin 2022 événement à Scottsdale, en Arizona, au sujet d’une prétendue falsification des bulletins de vote en 2020. Parmi les personnes présentes figuraient Kari Lake et Mark Finchem, alors candidats respectivement au poste de gouverneur et de secrétaire d’État de l’Arizona.

Cyber Ninjas, une société basée en Floride aujourd’hui disparue ferme, a embauché Pulitzer pour aider le Sénat de l’État de l’Arizona à auditer les résultats des élections dans le comté de Maricopa, siège de Phoenix, en 2021. Il a prétendu avoir inventé un processus appelé « détection d’artefacts cinématiques » qui, selon lui, pourrait aider à déterminer si les bulletins de vote ont été manipulés en scannant les plis et les marques sur le papier.

Cependant, un enquêteur engagé par le Sénat de l’État pour doublerConsultez plus tard le travail de Pulitzer appelé c’est une « absurdité totale » et « douloureux à lire, » soulignant de multiples défauts dans la méthodologie de Pulitzer.

En septembre 2021, les républicains de l’État de l’Arizona – qui ont commandé et financé l’examen – ont publié le résultats de Cyber ​​Ninjas, qui a trouvé 99 voix supplémentaires pour Biden et 261 de moins pour l’ancien président Trump.

L’AFP a contacté Pulitzer pour un commentaire, mais aucune réponse n’a été reçue. à venir.

La citoyenneté est requise pour voter

Les migrants qui travaillent légalement aux États-Unis peuvent appliquer pour les numéros de sécurité sociale afin de déclarer leur salaire aux fins d’imposition et de déterminer leur admissibilité aux prestations gouvernementales.

Cependant, ces cartes ne constituent pas une preuve de citoyenneté et celles délivrées à des personnes qui ne sont ni citoyens ni résidents permanents comportent une clause de non-responsabilité (archivée). ici et ici).

Les travailleurs étrangers peuvent obtenir permis de conduire en Arizona, mais ils doivent présenter un document prouvant qu’ils sont légalement dans le pays.

En ce qui concerne les élections, til Loi de 1993 sur l’inscription nationale des électeurs (archivé ici) exige que tous les États utilisent un formulaire commun sur lequel les électeurs potentiels aux élections fédérales doivent attester, sous peine de parjure, qu’ils sont citoyens américains.

Le Loi de 1996 sur la réforme de l’immigration illégale et la responsabilité des immigrants (archivé ici) « interdit également explicitement aux non-citoyens de voter aux élections fédérales », Rachel Oreydirecteur associé principal du projet électoral du Bipartisan Policy Center (archivé ici), avait précédemment déclaré à l’AFP.

« Prétendre faussement à la citoyenneté américaine peut entraîner des amendes, l’emprisonnement, l’expulsion, l’inéligibilité à une future immigration et/ou la révocation du statut juridique », a déclaré Orey, ajoutant que « la dissuasion est un facteur important pour décourager les tentatives des non-citoyens de s’inscrire et de se réfugier dans un autre État. voter » . «

Loi de l’Arizona nécessite Les électeurs doivent fournir une « preuve satisfaisante » qu’ils sont citoyens américains avant de pouvoir voter. Si une personne qui s’inscrit pour voter n’a pas fourni de preuve de citoyenneté mais atteste de ce fait, elle est considérée comme un « citoyen américain ».électeur fédéral seulementce qui signifie qu’ils ne peuvent voter que lors des élections présidentielles et législatives (archivé ici et ici).

Sierra Ciaramella, porte-parole du bureau du greffier du comté de Maricopa, a déclaré à l’AFP que lorsqu’une personne s’inscrit pour voter avec un permis de conduire de l’Arizona, les autorités utilisent les données de la division des véhicules à moteur de l’État et de l’administration de la sécurité sociale des États-Unis pour déterminer l’éligibilité.

Ciaramella a déclaré qu’elle n’était « au courant » d’aucune information corroborant les affirmations de Pulitzer. Elle a seulement déclaré 4 484 bulletins de vote exclusivement fédéraux ont été exprimés dans le comté de Maricopa lors des élections générales de 2020 (archivé ici).

AFP a contacté l’Administration de la sécurité sociale pour obtenir des commentaires, mais aucune réponse n’a été reçue.