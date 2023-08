Aucune preuve que la Russie n’est impliquée dans le coup d’État au Niger – FM italien

L’Italie marche sur une ligne fine dans la nation africaine, a révélé Antonio Tajani

Le gouvernement de Rome n’a aucune preuve de l’implication de Moscou dans le coup d’État militaire à Niamey, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani au quotidien La Repubblica. Les troubles au Niger ont pris par surprise les États-Unis et la France, a-t-il également révélé.

« Nous n’avons aucune information sur l’implication de la Russie dans les événements nigériens, ni sur la préparation du coup d’État », a-t-il ajouté. Tajani a déclaré au point de vente lorsqu’on lui a demandé si Moscou jouait une sorte de jeu dans la nation du Sahel. Il a rejeté les manifestants nigériens portant des photos du président russe Vladimir Poutine comme « plus anti-français qu’autre chose. »

« Beaucoup, peut-être tous en Europe, ont été pris par surprise » par le coup d’État, a déclaré Tajani. « Personne n’était au courant, ni les États-Unis ni la France. » Les deux pays ont plus de 1 000 soldats au Niger et des bases de drones pour les opérations de lutte contre le terrorisme. Il y a 350 soldats italiens actuellement au Niger, et ils restent dans leurs casernes pour l’instant, a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Les autorités nigériennes ont également été prises au dépourvu, a ajouté Tajani, notant que le Premier ministre nigérien Uhumudu Mahamadou était à Rome pour un sommet de l’ONU sur l’alimentation.

Interrogé sur le rôle de la Russie dans la région, il a déclaré que la présence présumée de membres du groupe Wagner était « un autre problème » et que la Russie a « infiltré cette région habilement pendant des années. »

L’Italie favorise « toute tentative diplomatique pour trouver un accord », Tajani a déclaré à La Repubblica. « La démocratie doit être restaurée. Mais nous voulons que des solutions pacifiques soient trouvées. Nous avons également toujours été opposés à toute proposition d’intervention militaire européenne. Il a ajouté que son homologue française Catherine Colonna « jamais » abordé le sujet de l’intervention avec lui.

Moscou a condamné le coup d’État de mercredi dernier comme une violation de la constitution nigérienne et a appelé toutes les parties à s’abstenir de la violence. La CEDEAO, un bloc de pays d’Afrique de l’Ouest soutenu par l’Occident, a imposé des sanctions à la junte à Niamey et a menacé d’une intervention militaire pour rétablir le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Le Mali et le Burkina Faso ont déclaré que cela équivaudrait également à une déclaration de guerre contre eux.

Pendant ce temps, le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a décrit les événements au Niger comme une rébellion justifiée du peuple contre l’exploitation occidentale, citant l’exemple de l’uranium expédié en France. Il a soutenu que les Nigériens ont été « gardé dans la peur pendant des décennies » par les gangs de terroristes soutenus par l’Occident, et que leur présence a ensuite été invoquée pour justifier le déploiement de troupes dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.