Aucune preuve que la «contagion sociale» ne fait croire aux enfants qu’ils sont transgenres, déclare Rachel Levine, la plus haute responsable trans de Biden

Le plus haut responsable gouvernemental transgenre des États-Unis a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que la « contagion sociale » pousse les enfants et les jeunes à penser qu’ils sont trans.

Dans une interview du mois de la fierté avec L’indépendant Mercredi, la secrétaire adjointe à la Santé, le Dr Rachel Levine, a rejeté l’idée que la pression des pairs explique l’augmentation à long terme du nombre d’enfants s’identifiant comme trans, qualifiant les preuves supposées de « défectueuses ».

Certains critiques des soins de santé de transition pour les moins de 18 ans ont affirmé que les jeunes sont trompés en leur faisant croire qu’ils sont trans par les médias sociaux et l’influence de leurs groupes d’amis, citant souvent une étude de 2018 sur la soi-disant «dysphorie de genre à apparition rapide» (ROGD) .

Mais les défenseurs des trans et les principaux groupes médicaux ont déclaré que le concept n’avait aucune base clinique, notant que l’étude était entièrement basée sur la perception des parents, dont beaucoup ont été recrutés via des sites Web anti-trans.

« Je n’accepte pas l’idée de contagion sociale, et je ne pense pas que les preuves en soient bonnes, et je pense que l’article est erroné », a déclaré le Dr Levine, médecin spécialisé en pédiatrie et psychiatrie.

« Toutes les preuves indiquent vraiment une meilleure communication et une meilleure compréhension de l’identité de genre chez les jeunes, afin qu’ils comprennent qui ils sont et qu’ils sortent.

« Il y a un lexique, il y a une langue, il y a du soutien et plus de parents comprennent – et il y a eu plus de disponibilité de traitement. »

Le Dr Levine a été nommé au département américain de la Santé et des Services sociaux par le président Joe Biden en 2021, devenant le plus haut fonctionnaire ouvertement trans de l’histoire américaine et le premier à occuper un poste nécessitant une confirmation du Sénat.

Depuis lors, elle a été franche en faveur des soins de santé de transition pour les moins de 18 ans, qui ont fait l’objet d’attaques politiques intenses depuis la pandémie de Covid-19 et sont désormais interdits dans 19 États, selon l’ACLU.

L’étude de 2018, rédigée par le Dr Lisa Littman, a proposé que certains enfants apparemment trans souffraient d’un phénomène distinct connu sous le nom de «dysphorie de genre à apparition rapide» (ROGD), qui pourrait potentiellement se propager entre pairs par «contagion sociale» et Internet.

L’étude a en outre suggéré que le ROGD pourrait être un « mécanisme d’adaptation inadapté » pour certains adolescents, et que les communautés trans en ligne pourraient être similaires aux communautés pro-anorexie qui encouragent les jeunes à se faire du mal.

Cependant, les critiques ont souligné que l’étude n’avait aucune contribution des enfants eux-mêmes et que de nombreux parents semblent avoir été recrutés via des sites Web anti-trans bien connus.

La revue qui a publié l’étude s’est excusé plus tard pour ne pas avoir veillé à ce que ces limitations soient claires, et le Dr Littman a publié une correction.

Une large coalition de groupes médicaux américains, dont l’American Psychological Association et l’American Psychiatric Association averti en 2021 qu' »il n’y a pas d’études empiriques solides sur le ROGD » et que le terme « stigmatise davantage [and] limite l’accès à des soins affirmant le genre et fondés sur des données probantes ».

« Malgré le manque de preuves du ROGD et son potentiel important de nuisance, il a suscité une attention croissante dans le grand public et est utilisé à mauvais escient dans et au-delà du domaine de la psychologie », a déclaré la coalition, ajoutant qu’elle avait déjà influencé l’anti- factures trans à travers le pays.