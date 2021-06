Les responsables du renseignement américain n’ont trouvé aucune preuve confirmant que les objets volants non identifiés rencontrés par les pilotes de la marine américaine ces dernières années étaient des engins spatiaux extraterrestres, mais n’ont pas non plus atteint une évaluation définitive de ce que pourraient être ces objets mystérieux, selon cinq sources familières avec les conclusions d’un prochain rapport sur les ovnis qui devrait être remis au Congrès plus tard ce mois-ci.

Selon trois de ces sources, le rapport n’exclut cependant pas la possibilité qu’il s’agisse d’engins spatiaux extraterrestres. Bien que cette incertitude porte probablement un coup aux espoirs des passionnés d’OVNI qui espéraient une preuve définitive de la vie extraterrestre, elle ne minimise pas l’importance du rapport, surtout compte tenu de ce que les sources décrivent comme une bataille de plusieurs années à l’intérieur du Pentagone pour savoir si même pour reconnaître ce qui sont maintenant des centaines d’observations inexpliquées par le personnel militaire américain.

le New York Times a été le premier à publier les détails du prochain rapport. Les responsables américains ne peuvent pas non plus exclure la possibilité que ces objets volants soient des avions appartenant à des adversaires américains, à savoir la Russie et la Chine – une conclusion potentiellement plus gênante qui soulève une multitude de problèmes potentiels de sécurité nationale, a déclaré l’une des sources.

Cependant, le prochain rapport devrait conclure que les objets ne sont pas une technologie américaine secrète, a ajouté la source.

Rapport d’OVNI historique

Pour la première fois, le gouvernement américain se prépare à publier un rapport extraordinaire non classifié détaillant ce qu’il sait d’une série de rencontres mystérieuses avec des objets volants non identifiés, ou ce qui est plus communément connu sous le nom d’OVNI.

Bien que le rapport ne soit pas censé confirmer l’existence d’une vie extraterrestre, le simple fait que la communauté du renseignement soit sur le point de reconnaître ces incidents représente un changement remarquable dans la façon dont les responsables américains envisagent ce phénomène.

Le gouvernement américain a longtemps été réticent à divulguer toute information liée à de nombreuses observations signalées d’objets volants non identifiés rencontrés par des pilotes militaires dans un espace aérien restreint. Plusieurs sources ont déclaré à CNN que pendant des années, le ministère de la Défense avait essayé d’éviter d’engager trop de ressources pour ce qui reste une priorité marginale.

Mais un battement de tambour constant de la part des législateurs a maintenant forcé le Pentagone et la communauté du renseignement américain à reconnaître une vérité inconfortable : ces rencontres représentent une menace potentielle pour la sécurité qui ne peut tout simplement pas être expliquée.

« L’impression que j’ai d’après les séances d’information auxquelles j’ai participé est que personne ne sait quoi faire à ce sujet. Il n’y a pas de prescription politique et c’est pourquoi il y a une telle hésitation à traiter le problème », a déclaré à CNN le représentant Michael Waltz, membre républicain du House Armed Services Committee, dans une récente interview.

«Mais c’est dérangeant de toute façon, vous savez, est-ce que cette vie extraterrestre ou est-ce que des adversaires ou quelqu’un d’autre ont des capacités qui dépassent de loin tout ce que nous avons la capacité de comprendre pour suivre ou contrer? De toute façon, c’est vraiment mauvais », a déclaré Waltz.

Aucune preuve de petits hommes verts

Il est peu probable que le prochain rapport satisfasse les ufologues qui soutiennent ce que l’on appelle la « divulgation » ou la publication par le gouvernement de preuves définitives qu’il a été contacté par la vie extraterrestre.

« La plupart des gens espèrent des preuves visuelles de petits hommes verts, ce qui ne sera presque certainement pas le cas », a déclaré un assistant du Congrès à CNN, faisant référence aux attentes concernant le contenu du rapport.

En fait, plusieurs sources ont déclaré à CNN qu’elles ne s’attendaient pas du tout à ce que la communauté du renseignement publie beaucoup d’informations spécifiques, en partie parce que si ces observations étranges sont en fait une technologie de nouvelle génération déployée par un adversaire étranger, les responsables du renseignement ne voudront pas donner de pourboire. sur ce que les États-Unis ont vu.

De plus, les experts techniques du renseignement ont encore besoin de plus d’informations sur certaines de ces rencontres pour parvenir à une évaluation concluante, a déclaré un responsable de l’administration impliqué dans les efforts d’enquête actuels. Mais le même responsable a également déclaré à CNN que de nombreuses rencontres s’avèrent avoir des explications parfaitement normales, comme un ballon météo ou un drone. Dans certains cas, les observations ont été supprimées de la base de données du gouvernement américain pour suivre ces rencontres parce que les responsables ont pu les expliquer.

Pourtant, plusieurs rapports inexplicables de pilotes au cours des dernières années ont conduit à des tensions au sein du Pentagone sur le temps et les ressources à consacrer à l’enquête sur ces incidents, selon des sources et des documents examinés par CNN.

Ils ont également alimenté un désir à Capitol Hill pour plus d’informations et la conviction parmi plusieurs législateurs clés que le Congrès doit assouplir ses pouvoirs de surveillance pour s’assurer que la question est traitée de manière appropriée. Exiger la production du prochain rapport sur les ovnis est un moyen par lequel les législateurs ont signalé qu’ils avaient l’intention d’utiliser cette autorité, selon des sources.

« L’une des fonctions d’un cours comme celui-ci est qu’il force une coordination réelle au sein des agences et indique clairement que le Congrès est réellement sérieux au sujet de sa fonction de surveillance et qu’il va y avoir un contrôle accru en cours de route », a déclaré l’assistant du Congrès. » Certaines d’entre elles sont le résultat d’amener les agences à prendre le problème plus au sérieux et à essayer d’aider à se débarrasser de la stigmatisation qui l’entoure. »

