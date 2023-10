« Aucune preuve » : Israël et les États-Unis ne sont pas certains du lien entre l’Iran et l’attaque du Hamas

Le Hamas, le groupe militant palestinien qui contrôle la bande de Gaza, reçoit depuis longtemps un soutien et une aide considérables de la part de l’Iran et des gouvernements alliés de la région – une relation qui a rapidement conduit certains à pointer du doigt Téhéran lors de l’éruption de la guerre samedi. Aggraver les questions à Washington et au-delà sur l’implication potentielle de l’Iran était un problème. Article du Wall Street Journal de dimanche soircitant des membres non identifiés du Hamas et du Hezbollah, qui a déclaré que de hauts responsables de la sécurité iranienne avaient planifié avec le Hamas depuis des semaines le lancement de l’attaque.

Les commentaires des responsables israéliens et américains soulignent le manque de renseignements concernant la possibilité d’une implication de Téhéran pour établir un lien concluant avec le Hamas. L’Iran, pour sa part, a pleinement soutenu l’attaque du Hamas, et un porte-parole a insisté sur le fait que le pays n’y était pas impliqué.

« Dans ce cas précis, nous n’avons pas encore vu de preuve que l’Iran a dirigé ou été derrière cette attaque particulière, mais il existe certainement une relation de longue date », a déclaré dimanche le secrétaire d’État Antony Blinken sur CNN.

Le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Jon Finer, a soutenu les commentaires de Blinken lundi sur l’émission « Good Morning America » d’ABC, affirmant que les États-Unis n’avaient pas de « preuve directe » de l’implication iranienne dans la récente attaque et ne pouvaient pas confirmer l’article du Wall Street Journal.

« Nous étudions cette information, mais nous n’avons pas la capacité de la corroborer pour le moment », a-t-il déclaré.

Avant l’attaque du week-end, l’Iran était menacé par les efforts déployés par les États-Unis pour parvenir à un accord de paix entre l’Arabie saoudite et Israël. Une telle alliance pourrait potentiellement perturber la stature de l’Iran au Moyen-Orient, en tant que rival de longue date de l’Arabie saoudite et ennemi de son futur partenaire potentiel.

Un haut responsable de l’administration Biden, réagissant à l’article du Wall Street Journal, qui citait des membres du Hamas et du Hezbollah comme impliquant l’Iran, a déclaré : « Le Hamas et le Hezbollah ont intérêt à impliquer l’Iran, vous ne pouvez donc pas nécessairement prendre ce qu’ils disent. à leur valeur nominale. »

Le Journal a également rapporté les commentaires d’un haut responsable du Hamas qui a déclaré que le groupe avait planifié les attaques de son propre chef.

Le nombre de morts dans les deux camps a déjà dépassé les 1 100, et des milliers d’autres ont été blessés, selon un récent rapport de l’Associated Press. Neuf Américains ont été tués dans les attaques du Hamas, selon le porte-parole du Département d’État Matthew Miller.