La Cour suprême a fait part mercredi de son scepticisme quant aux affirmations selon lesquelles le 1er district du Congrès de Caroline du Sud, actuellement représenté par la républicaine Nancy Mace, aurait fait l’objet d’un gerrymandering racial.

Les juges entendus oralement arguments pour Alexander c. Conférence de l’État de Caroline du Sud de la NAACP, où un panel de trois juges a conclu en janvier que la carte de l’État avait été raciste, en violation de la clause d’égalité de protection du 14e amendement. Le problème est le redessinage par la législature à majorité républicaine de la carte des districts à la suite du recensement de 2020, lorsqu’elle déplacé près de 30 000 électeurs noirs du comté de Charleston, du 1er district du Congrès au 6e district du Congrès.

Les législateurs de l’État ont soutenu que cela avait été fait pour des raisons politiques et non raciales. De plus, bien qu’ils aient eu accès aux données raciales, l’avocat John Gore a soutenu qu’ils avaient utilisé les données électorales de 2020 pour déterminer les limites.

« L’assemblée générale n’avait aucune raison de le faire et n’a pas utilisé de cible raciale », a déclaré Gore. «Il a utilisé des données politiques pour poursuivre ses objectifs politiques.»

« Les allégations de gerrymandering partisan peuvent toujours être reconditionnées en allégations de gerrymandering racial si tout ce que les plaignants devant les tribunaux inférieurs doivent faire est d’ignorer les preuves directes d’intention, de déduire une cible raciale à partir de la corrélation entre la race et la politique et de se référer à une analyse d’experts malléable. »

Le juge en chef John Roberts a déclaré que la Cour n’avait pas entendu d’affaire similaire dans laquelle une allégation de gerrymandering racial reposait uniquement sur des « preuves circonstancielles ».

« Nous avons dit que la tâche que vous assumez pour démêler la race et la politique est très, très difficile », a déclaré Roberts, directrice adjointe du contentieux du Fonds de défense juridique de la NAACP, Leah Aden. « Vous essayez de le présenter sans aucune preuve directe, sans carte alternative, sans quartiers aux formes étranges comme nous en avons souvent dans les affaires de charcutage, et avec une richesse de données politiques que vous suggérez à vos amis de l’autre côté d’ignorer. en faveur des données raciales. (EN RELATION : La décision de redécoupage de la Cour suprême pourrait coûter encore plus de sièges aux républicains)

Les juges ont insisté sur la fiabilité des témoignages d’experts utilisés devant le tribunal inférieur, se demandant pourquoi les plaignants s’y sont appuyés plutôt que de proposer une carte alternative démontrant que les mêmes objectifs politiques pouvaient être atteints sans gerrymandering racial.

« Ici, il n’y a aucune preuve que le législateur aurait pu atteindre son orientation partisane, que tout le monde considère comme admissible, d’une autre manière », a déclaré le juge Neil Gorsuch. « Qu’est-ce qu’on fait avec ça ?

La juge Elena Kagan s’est demandé pourquoi les législatures s’appuieraient sur le gerrymandering racial après la Cour suprême détenu en 2019, que les allégations partisanes de gerrymandering sont des questions politiques hors de portée des tribunaux fédéraux.

« Pourquoi les gens continuent-ils à utiliser la race alors qu’ils peuvent simplement le faire directement ? » elle a demandé. « Le fait qu’ils puissent le faire directement ne suggère-t-il pas qu’ils ne le sont pas ? Pourquoi avez-vous besoin de la race comme proxy ? »

La décision de la Cour suprême pourrait avoir un impact sur la course de 2024 dans le district de Mace, où ses adversaires démocrates ont exprimé leur soutien à la décision du tribunal inférieur.

Candidat Mac Deford dit Live 5 WCSC en septembre que la carte est « quelque chose dont Nancy Mace a bénéficié » et a déclaré que c’était « troublant » qu’elle ne la dénoncerait pas.

masse gagné le quartier de près de 14 points en 2022, après le redessinage de la carte. En 2020, elle l’a remporté d’un seul point.

