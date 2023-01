"Aucune preuve": Digvijaya Singh sur les frappes chirurgicales après l’attaque de Pulwama

Le haut responsable du Congrès, Digvijaya Singh, a soulevé aujourd’hui des questions sur l’attaque terroriste de Pulwama en 2019, au cours de laquelle plus de 40 membres du personnel de sécurité ont été tués et a déclaré que le Centre n’avait fourni aucune preuve des frappes chirurgicales contre le Pakistan.



“Pulwama a été un foyer de terrorisme et chaque voiture est contrôlée. Une voiture Scorpion arrive du mauvais côté. Pourquoi n’y a-t-il pas eu de contrôle ? Ensuite, il y a une collision et 40 de nos jawans sont tués. À ce jour, le gouvernement n’a pas donné informations sur l’incident au parlement ou en public », a déclaré Digvijaya Singh.

“Ils parlent d’une frappe chirurgicale – que nous avons tué ces nombreuses personnes. Mais il n’y a aucune preuve”, a déclaré le chef du Congrès.

Digvijaya Singh parlait à Jammu, où il a rejoint Rahul Gandhi sur son Bharat Jodo Yatra.

Il a ensuite tweeté une vidéo, demandant comment les terroristes avaient mis la main sur 300 kg de RDX et a également soulevé des questions sur les relations amicales entre le Premier ministre Modi et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

पुलवामा हादसे में आतंकवादी के पास ३०० किलो RDX सइ ॉै? देवेंद्र सिंह डीएसपी आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया लेकिन फिर क्यों छोड़ दिया गया? पाकिस्तान व भारत के प्रधानमंत्री के मैत्री संबंधों पर भी हम जानना चाहते हैं। pic.twitter.com/1wVbJEDPIC — digvijaya singh (@digvijaya_28) 23 janvier 2023

L’Inde a lancé des frappes chirurgicales en 2016 quelques jours après que 18 soldats ont été tués dans une attaque terroriste contre un camp de base militaire à Uri au Jammu-et-Cachemire.

L’attaque de Pulwama en février 2019 contre un convoi de sécurité a été imputée au groupe terroriste basé au Pakistan Jaish-e-Mohammad.

Quelques jours après l’attaque, l’Inde a riposté par des frappes aériennes à Balakot, au cœur du territoire pakistanais.

Le Congrès a soulevé des questions dans le passé au sujet de l’attaque de Pulwama et de la frappe aérienne. Au fil des ans, le parti a atténué ses critiques, ne voulant pas laisser le BJP l’accuser de « douter de notre armée ».