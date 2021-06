Aucune preuve de vaccin COVID nécessaire en Floride

Celebrity Cruises a ajusté ses exigences de vaccination COVID pour les croisières au départ de la Floride.

Désormais, les passagers ne seront plus tenus de présenter une preuve de vaccination sur les navires au départ du Sunshine State, à commencer par la première navigation de la compagnie de croisière avec des passagers payants, au départ samedi de Fort Lauderdale. Au lieu de cela, il sera à la discrétion du passager s’il décide de dire à la compagnie de croisière s’il est vacciné.

Les passagers ont été interrogés sur leur statut vaccinal lors du processus de réservation.

Si un passager choisit de ne pas partager de preuve de vaccination lors de l’embarquement, il ne se verra pas refuser l’embarquement mais sera soumis à des restrictions supplémentaires, telles que des tests.

Celebrity a accepté de mettre en œuvre une exigence de vaccin COVID afin de recevoir l’approbation des Centers for Disease Control and Prevention pour naviguer avec des passagers payants en provenance de Floride. La compagnie de croisière avait déclaré que tous les passagers âgés de 16 ans et plus devraient être entièrement vaccinés afin de répondre à l’exigence du CDC de 95 % des passagers vaccinés afin de contourner un test de navigation.

Ce mandat ne correspondait pas à une loi de l’État de Floride interdisant aux entreprises d’exiger une preuve de vaccination. La loi de Floride entre en vigueur le 1er juillet, mais est également décrite dans un décret du gouverneur républicain Ron DeSantis.

« Les clients de plus de 16 ans (plus de 12 ans pour toute navigation à partir du 1er août) qui refusent ou sont incapables de présenter une preuve de vaccination à l’embarquement seront traités comme non vaccinés et soumis à des protocoles, restrictions et coûts supplémentaires pour les tests COVID-19 « , a déclaré Celebrity sur son site Internet.

Les croisières américaines reprennent :Que se passe-t-il si le coronavirus s’embarque ?

Croisière Celebrity Millennium « entièrement vacciné » :Deux passagers testés positifs au COVID

Il y a des conséquences pour ceux qui choisissent de ne pas montrer la preuve du vaccin

Cependant, avec le changement, les passagers de plus de 16 ans qui choisissent de ne pas prouver qu’ils sont entièrement vaccinés contre le COVID-19 seront soumis à des protocoles supplémentaires, à leurs frais, notamment :

Arrivée à l’embarquement avec un test PCR négatif réalisé dans les 72 heures précédant l’arrivée au terminal

Test d’antigène à la jetée.

Test d’antigène à mi-croisière.

Test d’antigène en fin de croisière.

Les masques seront obligatoires à tout moment à bord, sauf pour manger ou boire.

En fonction des exigences locales, les passagers non vaccinés peuvent être empêchés de débarquer lors des escales portuaires.

Les passagers non vaccinés seront limités à certaines zones de sièges à bord dans des lieux tels que les salles à manger.

Et en plus de coûter aux passagers des libertés à bord, ne pas montrer de preuve de vaccination a également un prix monétaire. Les tests d’antigène coûtent 178 $ et doivent être payés par le passager.

Pendant ce temps, les passagers vaccinés et les passagers de moins de 16 ans seront libres de circuler sur le navire sans masque.

Il n’est pas clair si le changement est approuvé par le CDC, et le CDC a refusé de commenter.

L’ajustement ne sera pas en place partout au pays. Selon le site Web de Celebrity, pour les croisières au départ de ports en dehors de la Floride, tous les passagers âgés de 16 ans et plus devront toujours être complètement vaccinés. À partir du 1er août, cet âge tombe à 12 ans.

Les enfants qui ne peuvent pas être vaccinés recevront un test COVID gratuit au terminal avant l’embarquement.

Le vaccin des célébrités change « une danse compliquée »

Jim Walker, un avocat spécialisé dans les affaires maritimes et les croisières basé en Floride, a déclaré à USA TODAY que les exigences changeantes de Celebrity font partie d’un jeu.

« L’approche » demander mais pas exiger « de la célébrité semble être une danse compliquée que la compagnie de croisière exécute pour apaiser le gouverneur DeSantis », a déclaré Walker. « C’est une solution de contournement à l’interdiction du passeport de vaccination. »

Mais Walker a déclaré que les enjeux pourraient être élevés pour modifier les exigences en matière de vaccin COVID.

« Avec la variante Delta plus contagieuse et mortelle, c’est un jeu aux conséquences mortelles », a-t-il déclaré.

Les restrictions de croisière peuvent être rendues facultatives en Floride

Il est possible que les restrictions du CDC sur les croisières en Floride soient complètement invalidées, selon une décision de justice de vendredi.

L’État de Floride a déposé une plainte contre Xavier Becerra, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, devant le tribunal de district américain de la division de Tampa du district central de Floride, alléguant que le CDC avait outrepassé son autorité en émettant son « cadre pour l’ordonnance de navigation conditionnelle », publié en octobre.

Pour l’instant, la Floride a obtenu une injonction préliminaire qui pourrait rendre les restrictions sur les croisières à destination et en provenance de l’État imposées par le CDC en tant qu’orientation facultative à partir du mois prochain.

À la suite de la décision, il est possible que le « Conditional Sailing Order » du CDC ne devienne qu’une recommandation au lieu de statuer en Floride le 18 juillet. Cependant, jusqu’au 2 juillet, le CDC a la possibilité de proposer une injonction plus étroite jusqu’à ce que 2 juillet.