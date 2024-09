Aucune preuve de menace pour le collège Nimitz, selon l’ECISD

« Le confinement à Nimitz MS a été levé et les parents peuvent venir chercher leurs enfants à ce moment-là, s’ils le peuvent. La police n’a trouvé aucune preuve d’un tireur ou d’une arme et enquête sur cette affaire car il s’agit d’un canular destiné à provoquer la panique à l’école. Nous tenons à remercier les parents de Nimitz qui ont été incroyablement calmes et patients pendant cet incident. » – Ector County Independent School District