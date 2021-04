L’allégation: les fausses couches ont augmenté de 366% à cause du vaccin COVID-19

Alors que les vaccins sont généralement considérés comme sûrs pour les femmes enceintes et les nouvelles mères, l’exclusion de ce groupe des essais de vaccins COVID-19 a laissé les professionnels de la santé sans données claires pour guider leurs patients.

Mais une nouvelle étude publiée par l’American Journal of Obstetrics and Gynecology fin mars a révélé que les vaccins à base d’ARN messager, ou ARNm, conféraient une bonne protection contre le virus aux femmes enceintes et allaitantes, et probablement à leurs nouveau-nés.

Ces résultats encourageants font suite au buzz des médias sociaux affirmant qu’au lieu d’une protection, les vaccins COVID-19 provoquent des fausses couches chez les femmes enceintes.

«Les fausses couches montent en flèche de 350% en six semaines à cause de k * vid vacsines (sic)», écrit un utilisateur de Facebook dans un article du 29 mars.

«Hmm … et vous avez dit que c’était sûr. d’un titre de Natural News, un site de théorie du complot connu, affirmant la même affirmation que le post du 29 mars mais avec un chiffre de «366%».

Vérification des faits:Les nouveau-nés qui allaitent ne réagissent pas au vaccin COVID-19

USA TODAY a contacté les deux affiches pour de plus amples commentaires.

Réclamation de fausse couche basée sur des données britanniques

Ce n’est pas la première fois que des allégations de fausses couches après la vaccination contre le COVID-19 circulent sur les réseaux sociaux. Plus tôt cette année, plusieurs publications virales sur Facebook et Instagram ont affirmé que la fausse couche d’un médecin basé à Tulsa était liée au vaccin malgré le fait qu’elle se soit produite des semaines avant sa première vaccination, a rapporté Business Insider.

Des allégations similaires ont été traitées par des organismes indépendants de vérification des faits comme l’Agence France-Presse. Les affirmations selon lesquelles les vaccins COVID-19 causent l’infertilité chez les femmes ont été réfutées par USA TODAY.

Alors d’où vient ce chiffre de 350% ou 366% cité dans les posts Facebook?

La source semble être le site d’informations alternatif basé à Londres, The Daily Expose, qui, selon son site Web, commercialise sa mission comme «rapporter les faits auxquels le grand public refuse».

Fin mars, The Daily Expose a affirmé que les données du Yellow Card Scheme de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (l’équivalent britannique du système américain de notification des événements indésirables liés aux vaccins) montraient une augmentation des fausses couches sur une période de six semaines.

« En utilisant les données saisies dans le système de carte jaune MHRA (du 9 décembre 2020) jusqu’au 24 janvier 2021, 4 femmes au total ont fait une fausse couche à la suite du vaccin Pfizer / BioNTech », affirme cet article, dont deux plus après la vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca.

Vérification des faits:Les données des CDC sur les effets indésirables du vaccin ne permettent pas de déterminer la cause

Entre le 24 janvier et le 7 mars, le nombre total passe à 28 fausses couches pour les deux vaccins, ce qui représente donc une augmentation de 366%. USA TODAY a pu vérifier les chiffres exacts fournis dans les rapports de janvier et mars (ici et ici pour Pfizer; ici et ici pour AstraZeneca).

Mais les données manquent de contexte important

Bien que l’arithmétique du Daily Expose ne soit pas fausse, sa conclusion n’est pas tout à fait juste.

« Il n’y a aucun schéma suggérant un risque élevé de fausse couche lié à l’exposition aux vaccins COVID-19 pendant la grossesse », a déclaré la MHRA dans un communiqué à Reuters.

L’agence a expliqué que le nombre de femmes vaccinées entre décembre et mars devait être pris en compte parallèlement à la fréquence attendue des fausses couches dans une population.

«Le nombre de personnes ayant reçu une première dose de vaccination contre le COVID-19 est passé de 1 340 043 à 4 322 791 pour la même période. Au moins la moitié d’entre elles seraient des femmes, de sorte que le nombre de femmes en âge de procréer (prenant on estime que le vaccin est passé de 665 424 à 2 146 866 pour la même période », a déclaré la MHRA.

On estime que jusqu’à 26% de toutes les grossesses se terminent par une fausse couche, avec près de 80% des fausses couches précoces survenant au cours des 12 premières semaines, ou du premier trimestre, selon l’American College of Obstetricians and Gynecologists.

Compte tenu de cela, la MHRA a reconnu que «certaines fausses couches devraient survenir après la vaccination purement par hasard».

L’article du Daily Expose revendique également deux incidences distinctes d’une naissance prématurée et d’une mortinaissance après la vaccination. La MHRA a expliqué qu’au Royaume-Uni, environ huit naissances sur 100 sont prématurées, de sorte que certaines devraient se produire après la vaccination également «purement par hasard».

La MHRA, cependant, a contesté l’affirmation de la mortinaissance, affirmant à Reuters que certains événements pouvaient être signalés de manière incorrecte. Il a confirmé que « aucune mortinaissance réelle » n’avait été signalée à l’agence au moment de sa déclaration à Reuters fin mars.

Il est important de noter que les Centers of Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration des États-Unis ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le vaccin COVID-19 est dangereux pendant la grossesse, bien que les deux mettent en garde il y a encore peu de données.

Vérification des faits:Vaccin COVID-19 non associé à une maladie neurodégénérative

Un examen des données publié le mois dernier par le Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation a révélé que plus de 30000 femmes enceintes avaient été vaccinées en toute sécurité contre le COVID-19. L’examen a examiné les données recueillies entre décembre et janvier par le système de surveillance V-safe du CDC et le VAERS. Bien qu’il y ait eu des rapports de fausses couches, de mortinaissances ou d’autres issues défavorables liées à la grossesse, elles ne se sont pas produites plus fréquemment que prévu dans la population générale.

Notre note: Contexte manquant

Nous évaluons cette affirmation CONTEXTE MANQUANT car sans contexte supplémentaire, elle pourrait être trompeuse. Les allégations de fausses couches augmentant de 366% sur une période de six semaines proviennent d’un site de médias alternatifs basé au Royaume-Uni, The Daily Expose, citant des données de l’organisme de réglementation britannique, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé. Bien que le nombre total de fausses couches soit exact, l’article du Daily Expose ne tient pas compte de l’augmentation du nombre de femmes vaccinées au cours de la période de six semaines (de décembre 2020 à mars) ainsi que de la fréquence prévue des fausses couches dans la population générale, ce qui est d’environ 26%. La MHRA a déclaré qu’il n’y avait pas d’association de cause à effet entre les vaccinations contre le COVID-19 et l’incidence des fausses couches.

Nos sources de vérification des faits:

USA TODAY, 28 mars, « Les femmes enceintes » n’avaient pas les données « – jusqu’à présent: les vaccins COVID-19 sont sûrs et efficaces, même pour les bébés, selon une étude »

Vox, 25 juin 2020, « La guerre de Facebook contre l’un des pires sites de conspiration d’Internet »

Business Insider, 9 février, « Les anti-vaxxers utilisent la fausse couche d’un médecin pour affirmer que le vaccin COVID-19 affecte la grossesse – mais le médecin a perdu son bébé avant de se faire vacciner »

USA TODAY, 15 décembre, « Vérification des faits: un faux message sur les médias sociaux affirme que le vaccin COVID-19 cause l’infertilité chez les femmes »

AFP, 18 février, « Les rapports de fausses couches ne sont pas une preuve du danger du vaccin Covid-19 pour la grossesse »

The Daily Expose, 21 mars, « Le nombre de femmes qui perdent leur enfant à naître après avoir reçu le vaccin Covid augmente de 366% en seulement six semaines »

Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé via WayBack Machine, 5 février, « Covid-19 mRNA Pfizer- BioNTech vaccine analysis print »

Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé via WayBack Machine, 5 février, «Impression d’analyse du vaccin COVID-19 AstraZeneca»

Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé via WayBack Machine, 21 mars, « Covid-19 mRNA Pfizer- BioNTech vaccine analysis print »

Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé via WayBack Machine, 21 mars, «Impression d’analyse du vaccin COVID-19 AstraZeneca»

Reuters, 31 mars, « Fact Check-Il n’y a aucune preuve suggérant que les vaccins COVID-19 augmentent le risque de fausse couche »

STATPearls, 29 janvier, « Fausse couche »

Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, 3 mars, «COVID-19 Vaccine Monitoring Systems for Pregnant People»

Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, 1er mars, «Mise à jour sur la sécurité des vaccins COVID-19»

Merci de soutenir notre journalisme. Vous pouvez vous abonner à notre édition imprimée, à notre application sans publicité ou à notre réplique de journal électronique ici.

Notre travail de vérification des faits est financé en partie par une subvention de Facebook.