aucune preuve d’arme ou de tireur

ODESSA, Texas (KOSA) – MISE À JOUR : La ville d’Odessa déclare que la scène à l’école intermédiaire Nimitz a été nettoyée et qu’il n’y avait aucune preuve d’arme à feu ou de tireur.

Le district scolaire indépendant du comté d’Ector a annoncé que le confinement avait été levé.

« Le confinement à Nimitz MS a été levé et les parents peuvent venir chercher leurs enfants à ce moment-là, s’ils le peuvent. La police n’a trouvé aucune preuve d’un tireur ou d’une arme et enquête sur cette arnaque destinée à provoquer la panique à l’école. Nous tenons à remercier les parents de Nimitz qui ont été incroyablement calmes et patients pendant cet incident. »

MISE À JOUR : Selon notre journaliste sur place, les élèves de l’école secondaire Nimitz sont remis un par un à leurs parents.

Le district scolaire indépendant du comté d’Ector a placé le collège Nimitz en état de confinement.

Confinement à l’école secondaire Nimitz (Première alerte 7)

Le district affirme avoir reçu des rapports selon lesquels une personne armée se trouvait à l’école, mais le district ne sait pas encore si le rapport est vrai.

Selon le chef de la police d’Odessa, Mike Gerke, un groupe d’étudiants est sorti de l’école en criant que quelqu’un avait une arme à feu. La police d’Odessa a plusieurs unités sur place pour aider à contrôler la foule en ce moment.

Au fur et à mesure que davantage d’informations seront publiées par l’ECISD et l’OPD, First Alert 7 continuera de tenir notre site Web et nos médias sociaux à jour.

Copyright 2024 KOSA. Tous droits réservés.