“Aucune preuve à l’époque” d’une ingérence étrangère dans les élections fédérales de 2019, déclare Lucki

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a déclaré que la GRC n’avait aucune preuve d’ingérence étrangère lors de l’élection fédérale de 2019 et n’enquêtait sur aucune activité criminelle liée à cette élection.

Mais dans une lettre au greffier du comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui a été rapportée pour la première fois par le Globe and Mail et obtenue par CBC News, Lucki a reconnu que la GRC enquêtait actuellement sur les activités d’ingérence étrangère au Canada. Elle a refusé de remettre des documents expurgés sur ces enquêtes au comité.

Le comité a adopté une motion lors d’une réunion du 14 novembre exigeant que les ministères et organismes du gouvernement fédéral produisent des documents expurgés sur l’ingérence étrangère lors des élections fédérales de 2019. La décision est intervenue après une histoire de Global News, qui a rapporté que le SCRS avait informé le premier ministre Justin Trudeau en janvier 2022 des efforts chinois pour s’ingérer dans cette élection. L’ingérence aurait inclus le financement par le gouvernement chinois d’au moins 11 candidats.

Dans la lettre au comité, datée du 25 novembre, Lucki a déclaré que la GRC n’avait aucune preuve de ces activités à l’époque, mais n’a pas précisé si la GRC enquêtait actuellement.

« Dans le contexte des élections fédérales de 2019, la GRC n’a mené aucune enquête criminelle sur des activités liées aux élections, car il n’y avait aucune preuve à l’époque », a déclaré Lucki.

“La GRC est consciente de l’ingérence d’acteurs étrangers dans un large éventail d’activités, y compris l’ingérence dans les processus démocratiques.”

Lucki a déclaré que la GRC ne pouvait pas fournir de documents au comité sur ses enquêtes en cours, car cela pourrait compromettre les enquêtes.

« La GRC ne prend pas ces décisions à la légère. Un dialogue ouvert sur l’impact de l’ingérence des acteurs étrangers sur le Canada, ses citoyens et ses processus démocratiques est essentiel pour aider à se défendre contre ces menaces », a déclaré Lucki.

“Cependant, les enquêtes sur l’ingérence d’acteurs étrangers comptent parmi les enquêtes de sécurité nationale les plus délicates que la GRC mène actuellement, et elle doit faire tout son possible pour protéger l’intégrité de ces enquêtes.”

Trudeau et la Chine nient les allégations d’histoire

Lors d’une mêlée avec des journalistes à la Chambre des communes mardi, Trudeau n’a pas commenté spécifiquement la lettre de Lucki.

« Toutes nos organisations et agences, y compris la GRC, continueront de faire leur travail pour assurer la sécurité des Canadiens et prendre des décisions conformes à leurs responsabilités », a déclaré Trudeau.

Trudeau a déclaré qu’il n’avait jamais reçu les prétendus briefings et mémos du SCRS au centre de l’histoire de Global News.

“Soyons clairs : je n’ai aucune information et je n’ai pas été informé des candidats fédéraux recevant de l’argent de la Chine”, a déclaré Trudeau la semaine dernière.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré mardi que les allégations d’ingérence électorale devaient être prises au sérieux.

“Nous ne voulons voir aucune ingérence dans la capacité des Canadiens à prendre des décisions concernant leur avenir”, a déclaré Singh lors d’une conférence de presse.

La Chine a nié les allégations d’ingérence dans les élections. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijan, a déclaré plus tôt ce mois-ci que la Chine “ne s’intéresse pas aux affaires intérieures du Canada”.

Le gouvernement Trudeau a récemment dévoilé sa stratégie indo-pacifique, qui comprend un plan pour affronter une Chine “de plus en plus perturbatrice”.