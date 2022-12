Aucune possibilité de peine de mort pour le suspect de l’attentat de Lockerbie

Plus de trois décennies après qu’une bombe a abattu le vol 103 de la Pan Am au-dessus de Lockerbie, en Écosse, tuant tout le monde à bord, un ancien responsable des renseignements libyens accusé d’avoir fabriqué la bombe a comparu lundi devant un tribunal fédéral, accusé d’acte de terrorisme international.

L’extradition d’Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi a marqué une étape importante dans l’enquête vieille de plusieurs décennies sur l’attaque qui a tué 259 personnes à bord de l’avion et 11 au sol.

“Bien que près de 34 ans se soient écoulés depuis les actes de l’accusé, d’innombrables familles ne se sont jamais complètement rétablies”, a déclaré lundi l’assistant du procureur américain Erik Kenerson lors d’une audience devant le tribunal en présence des proches des victimes.

Les procureurs ont déclaré qu’ils ne poursuivraient pas la peine de mort parce que l’attentat à la bombe s’est produit avant que les accusations spécifiques auxquelles Mas’ud fait face ne soient passibles d’une peine capitale.

Le ministère de la Justice a annoncé dimanche que Mas’ud avait été placé en garde à vue aux États-Unis, deux ans après avoir révélé qu’il l’avait inculpé en lien avec l’explosion. Deux autres responsables des services de renseignement libyens ont été inculpés aux États-Unis pour leur implication présumée dans l’attaque, mais Mas’ud a été le premier accusé à comparaître devant un tribunal américain pour y être poursuivi.

Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi, également connu sous le nom de Mohammed Abouajela Masud, est montré en train d’écouter dans ce croquis d’audience dessiné lors d’une première comparution devant le tribunal de district américain à Washington, lundi. (Bill Hennessy/Reuters)

Nouvelles d’arrestation “surréalistes” pour les familles

Le vol Pan Am à destination de New York a explosé au-dessus de Lockerbie moins d’une heure après le décollage de Londres le 21 décembre 1988. Des citoyens de 21 pays, dont le Canada, ont été tués. Parmi les 190 Américains à bord se trouvaient 35 étudiants de l’Université de Syracuse qui rentraient chez eux pour Noël après un semestre à l’étranger.

L’attentat à la bombe a mis à nu la menace du terrorisme international plus d’une décennie avant les attentats du 11 septembre 2001. Il a produit des enquêtes mondiales et des sanctions punitives tout en suscitant des demandes de responsabilité de la part des victimes des personnes tuées.

Plusieurs victimes ont qualifié de surréaliste la nouvelle que Mas’ud était finalement détenu par les Américains.

Des personnes de 21 pays ont été tuées lorsque le plan a explosé. (Scott Hepell/Associated Press)

Prochaine date d’audience plus tard ce mois-ci

“C’était tout un moment”, a déclaré Kara Monetti Weipz, sœur de la victime Rick Monetti, étudiante à l’Université de Syracuse et présidente de Victims of Pan Am Flight 103. “C’était incroyable que cela se produise vraiment après toutes ces années, et surtout après les deux dernières années.”

Devant le palais de justice lundi, Paul Hudson portait une photo de sa fille, Melina, une étudiante de 16 ans qui revenait pour les vacances de Noël d’un programme d’échange en Angleterre. Il a rappelé comment, après l’accident, ses affaires ont été éparpillées dans la campagne de Lockerbie. La famille a récupéré son passeport et son carnet.

“Et le cahier avait, sur la couverture, la citation” Personne ne meurt tant qu’on ne l’oublie pas “, et j’ai essayé de vivre avec ça”, a-t-il déclaré. Les souvenirs de sa fille sont une “chose de tous les jours” et “à cette période de l’année, ça devient plus fort”.

Le Mas’ud barbu et chauve portait un uniforme de prison vert et marchait d’un pas hésitant jusqu’à la table de défense. Il parlait occasionnellement par l’intermédiaire d’un interprète et les défenseurs fédéraux qui l’ont représenté à l’audience ont déclaré qu’il souhaitait être représenté par ses propres avocats.

À un moment donné, alors que les accusations étaient en cours de discussion, Mas’ud a déclaré en arabe : « Je ne peux pas parler tant que je n’ai pas vu mon avocat.

Une audience de détention a été fixée plus tard dans le mois.

L’annonce des charges retenues contre Mas’ud le 21 décembre 2020 est intervenue le 32e anniversaire de l’attentat à la bombe et dans les derniers jours du mandat du procureur général américain de l’époque, William Barr. Au moment de l’annonce, Mas’ud était détenu par des Libyens. Les accusations criminelles étaient en quelque sorte une fin de carrière pour Barr, qui, lors de son premier mandat en tant que procureur général au début des années 1990, avait annoncé des accusations criminelles contre deux autres responsables des services de renseignement libyens.

Le gouvernement libyen a d’abord hésité à remettre ces deux hommes, Abdel Baset Ali al-Megrahi et Lamen Khalifa Fhimah, avant de finalement les remettre pour être poursuivis devant un panel de juges écossais siégeant aux Pays-Bas dans le cadre d’un arrangement spécial.

Dans le cas de Mas’ud, un acte d’accusation du ministère de la Justice qui devait être descellé comprend trois chefs d’accusation liés à l’explosion, y compris la destruction d’un avion, entraînant la mort.

Le ministère de la Justice, qui n’a pas révélé comment Mas’ud a été placé en détention aux États-Unis, a déclaré que Mas’ud faisait face à deux chefs d’accusation liés à l’explosion.

Déchirée par la guerre civile depuis 2011, la Libye est divisée entre des gouvernements rivaux à l’est et à l’ouest, chacun soutenu par des patrons internationaux et des milices armées sur le terrain. Les milices ont amassé une grande richesse et un grand pouvoir grâce aux enlèvements et à leur implication dans le commerce lucratif de la traite des êtres humains en Libye

Une percée dans l’enquête a eu lieu lorsque des responsables américains ont reçu en 2017 une copie d’une interview que Mas’ud, un expert de longue date des explosifs pour les services de renseignement libyens, avait accordée aux forces de l’ordre libyennes en 2012 après avoir été arrêté à la suite de l’effondrement du gouvernement. du dirigeant du pays, le colonel Mouammar Kadhafi.

Dans cette interview, des responsables américains ont déclaré que Mas’ud a admis avoir construit la bombe lors de l’attaque de la Pan Am et avoir travaillé avec deux autres conspirateurs pour mener à bien l’attaque. Il a également déclaré que l’opération avait été ordonnée par les services de renseignement libyens et que Kadhafi l’avait remercié ainsi que d’autres membres de l’équipe après l’attaque, selon un affidavit du FBI déposé dans l’affaire.

Cet affidavit indique que Mas’ud a déclaré aux forces de l’ordre libyennes qu’il s’était envolé pour Malte pour rencontrer al-Megrahi et Fhimah. Il a remis à Fhimah une valise Samsonite de taille moyenne contenant une bombe, ayant déjà reçu pour instruction de régler la minuterie pour que l’appareil explose exactement 11 heures plus tard, selon le document. Il s’est ensuite envolé pour Tripoli, a indiqué le FBI.

Al-Megrahi a été condamné aux Pays-Bas tandis que Fhimah a été acquitté de toutes les charges. Al-Megrahi a été condamné à perpétuité, mais les autorités écossaises l’ont libéré pour des raisons humanitaires en 2009 après avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Il est mort à Tripoli, clamant toujours son innocence.