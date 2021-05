Aucune photo virale des Bidens et des Carters n’est fausse

La réclamation: la photo des Bidens et des Carters ensemble n’est pas réelle

Depuis le Centre Carter a tweeté une photo du président et de la première dame avec l’ancien président et la première dame le 3 mai, les médias sociaux ont été en ébullition avec des spéculations sur les raisons pour lesquelles les Bidens semblent beaucoup plus grands que les Carters apparemment nains.

L’image a été prise le 29 avril lorsque Joe et Jill Biden ont rendu visite à Jimmy et Rosalynn Carter au domicile des Carters à Plains, en Géorgie.

«Allez … sont-ils juste en train de jouer avec nous maintenant? Ils essaient de faire passer cette photo comme réelle », a écrit le Wayne Dupree Show dans un article du 4 mai avec une citation d’un article sur son site.

Le podcasteur James T. Harris a explicitement qualifié l’image de «photoshoppée» dans un message Facebook du 4 mai.

Mais la photo est authentique.

La distorsion est causée par l’objectif de l’appareil photo utilisé par le photographe, et non par une conspiration secrète pour mettre en scène numériquement la photo.

Dupree a refusé de commenter le dossier et Harris n’a pas répondu à la demande de commentaires de USA TODAY.

Les photos du jour même des Bidens soutiennent l’authenticité

Nous allons commencer par l’évidence. Nous savons avec certitude que les Bidens et les Carters étaient ensemble le jour où la photo a été prise.

Le même jour que la photo du Carter Center, le président et la première dame ont été photographiés en train d’embarquer dans Air Force One à Andrews Air Force Base dans le Maryland et de quitter la résidence des Carters en Géorgie, preuve que le voyage était réel.

Carter Center confirme qu’il n’a pas altéré la photo

Un porte-parole du Carter Center a confirmé qu’il n’avait pas modifié la photo. Deanna Congileo, directrice des communications au Carter Center, a écrit dans un e-mail à USA TODAY que l’image avait été prise par le photographe de la Maison Blanche, Adam Schultz.

«Ci-joint la photo que nous avons reçue de la Maison Blanche», a-t-elle écrit. «Le Centre Carter n’a aucunement modifié la photo.»

La Maison Blanche n’a pas répondu à la demande de commentaires de USA TODAY.

L’objectif grand angle peut déformer la taille des photos

Les objectifs grand angle sont généralement utilisés pour photographier des paysages et des intérieurs encombrés.

Cette catégorie d’objectifs a des distances focales comprises entre 16 mm et 35 mm. Tout objectif inférieur à 20 mm est considéré comme ultra-large.

À mesure que la distance focale se rétrécit, l’objectif offre une vue plus large. Ces objectifs peuvent déformer les images en faisant paraître les objets situés sur les bords de la monture plus grands que ceux du centre.

Les versions de la photo de Biden-Carter disponibles auprès de l’Associated Press et du Carter Center n’ont plus de métadonnées jointes qui pourraient nous dire quel type d’appareil photo a été utilisé. (Les données EXIF, abréviation de Exchangeable Image File Format, sont automatiquement jointes aux photos prises sur des appareils photo numériques et donnent des informations sur le type d’appareil photo utilisé, la qualité de l’image et la date, l’heure et le lieu où l’image a été capturée.)

Bien que l’image ne montre pas ces données, d’autres images prises par Schultz montrent que bon nombre de ses plans larges sont pris sur un appareil photo Sony ILCE-9M2 avec un zoom grand angle 16-35 mm.

L’analyse de l’image indique que la distorsion était due à un objectif grand angle

Les équipes graphiques et photographiques de USA TODAY ont collaboré pour examiner l’authenticité de la photo en construisant plusieurs modèles visuels de l’image de Biden-Carter.

L’analyse de ces modèles et plusieurs indices visuels dans l’image indiquent l’utilisation par Schultz de ce même objectif grand angle, provoquant une distorsion de la taille relative des Bidens dans l’image.

L’image est donc réelle, elle a juste été capturée à travers un objectif avec une perspective différente de celle à l’œil nu.

La perspective de la pièce

Les angles des plinthes et du coin de la pièce visibles sur la photo indiquent que Schultz se tenait à quelques mètres des Bidens et des Carters avec un objectif grand angle lorsqu’il a pris la photo, selon l’analyse USA TODAY.

Oeuvre encadrée

Des angles variés sur les sommets des peintures encadrées derrière les Carters soutiennent que l’image est déformée.

Comparer des objets dans la pièce

USA TODAY a également comparé les hauteurs et les accoudoirs des deux chaises assorties sur lesquelles l’ancien président et la première dame se sont assis, ce qui confirme encore la distorsion. Le même effet se voit dans la différence de taille entre la tasse de thé sur la table et la main de Biden.

Différences de taille

Dans l’image, les pieds de l’ancien président Carter sont anormalement grands. Encore une fois, cela correspond à l’effet d’un objectif grand angle, car les images vers le bord du cadre semblent plus grandes.

Il convient également de noter que Biden et Carter sont beaucoup plus proches en hauteur que l’image dépeint. Biden mesure 5 pieds 11,7 pouces. Carter mesurait 5 pieds 9,7 pouces lorsqu’il était en fonction. Cela offre plus de preuves que l’image est déformée par un objectif grand angle, car Biden est plus proche du bord de la monture que Carter.

Notre note: Faux

Nous évaluons FAUX l’affirmation selon laquelle l’image virale des Bidens visitant les Carters est fausse. L’analyse visuelle de l’image indique que la taille des sujets a été déformée par un objectif de caméra grand angle. Le Centre Carter confirme qu’il n’a en aucune façon altéré la photo.

