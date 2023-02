Aucune mise à jour sur la femme de Penticton de 89 ans portée disparue; la recherche continue après 1 semaine

C’est maintenant le huitième jour de la recherche de Doreen Abbott, une femme de Penticton âgée de 89 ans, qui a été portée disparue après ne pas être arrivée chez un ami près de Naramata le vendredi soir 27 janvier.

On ne sait pas où se trouve Abbott depuis que la GRC a localisé son véhicule près du 1425 Greyback Mountain Road et a demandé aux résidents des environs des images de caméra de tableau de bord ou de surveillance à domicile plus tôt cette semaine.

Dans sa dernière mise à jour, la police a déclaré qu’elle travaillait en étroite collaboration avec Penticton Search and Rescue.

«De nombreuses ressources, y compris les services aériens, les services cynophiles, ainsi que les équipes de recherche et de sauvetage, poursuivent activement une recherche systématique et approfondie de la zone», a déclaré le const. James Grandy le mardi 31 janvier.

Il est rapporté qu’Abbott souffre d’un décalage de démence mais ne s’écarte pas de son ensemble normal de routines, ce qui rend ce cas de personnes disparues inquiétant, selon la police.

La voiture d’Abbott, une Subaru Legacy verte de 1993, a été retrouvée par la GRC sans elle dedans une nuit après sa disparition.

La police a conseillé au public plus tôt cette semaine de ne pas effectuer ses propres recherches pour l’homme de 89 ans.

“En raison de la zone immédiate constituée d’un terrain dangereux et du temps qui devient très froid, il n’est pas conseillé au grand public de mener ses propres recherches”, a déclaré Grandy.

Abbott mesure cinq pieds trois pouces, pèse 120 livres et est mince. La GRC croit qu’elle portait pour la dernière fois un manteau de laine vert foncé/bleu, avec un pantalon de survêtement vert/turquoise et des chaussures à enfiler noires.

Elle porte des lunettes et marche normalement avec une canne, a ajouté la police.

La GRC de Penticton peut être contactée au 250-492-4300.

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com