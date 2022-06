Aucune mise à jour sur 4 détenus qui se sont échappés du camp satellite de la prison

HOPEWELL, Virginie (AP) – Les autorités n’ont publié aucune mise à jour sur la recherche de quatre détenus évadés dimanche, un jour après qu’ils ont été découverts disparus du camp satellite d’une prison fédérale en Virginie.

Les détenus de Corey Branch, Tavares Lajuane Graham, Lamonte Rashawn Willis et Kareem Allen Shaw ont été découverts disparus du camp satellite du Complexe correctionnel fédéral de Petersburg à Hopewell, en Virginie, vers 1 h 45 samedi, a annoncé le Bureau fédéral des prisons dans un communiqué de presse. L’établissement à sécurité minimale abrite 185 délinquants de sexe masculin, ont indiqué des responsables. Les autorités n’ont donné aucun détail sur la façon dont les détenus se sont échappés. Les autorités n’ont publié aucune nouvelle information sur la recherche dimanche.

Le US Marshals Service, le FBI et d’autres organismes chargés de l’application des lois ont été informés et une enquête interne a été ouverte, ont indiqué des responsables.

Branch, 41 ans, a été condamné dans le district oriental de Virginie à plus de 13 ans pour possession avec intention de distribuer du fentanyl et criminel en possession d’une arme à feu. Graham, 44 ans, a été condamné dans le district oriental de Caroline du Nord à 10 ans pour possession dans l’intention de distribuer 500 grammes ou plus de cocaïne et 28 grammes ou plus de base de cocaïne, et possession d’une arme à feu dans le cadre d’un crime de trafic de drogue.

Willis, 30 ans, a été condamné dans le district oriental de Virginie à 18 ans pour possession et dissimulation d’une arme à feu volée et possession d’une arme à feu par un criminel condamné. Shaw, 46 ans, a été condamné dans le district ouest de Virginie à plus de 16 ans pour complot en vue de posséder avec l’intention de distribuer une quantité mesurable d’héroïne.

