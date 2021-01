Photographie: Jonathan Ernst / Reuters

Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants n’ont pris aucune mesure immédiate contre Marjorie Taylor Greene après que la députée de Géorgie a été révélée avoir indiqué son soutien à l’exécution de Nancy Pelosi, Barack Obama et Hillary Clinton.

Mercredi matin, le leader de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, avait seulement déclaré qu’il «prévoyait d’avoir une conversation» avec Greene.

Les affectations au comité de la députée n’ont pas encore été annoncées. Greene a m’a dit elle siégera au panel de l’éducation.

Mardi, CNN a rapporté les actions de Greene sur les réseaux sociaux en 2018 et 2019. Dans l’un d’entre eux, elle a «aimé» un commentaire sur une discussion sur la façon de retirer Pelosi, le président de la Chambre, qui a déclaré «qu’une balle dans la tête serait plus rapide». .

Greene a également apprécié les commentaires sur l’exécution d’agents du FBI pour avoir fait partie de «l’État profond». Cette théorie du complot soutient que les bureaucrates et les agents du renseignement ont travaillé pour contrecarrer Donald Trump. Un propagateur clé, l’ancien stratège de la Maison Blanche Steve Bannon, a déclaré que la théorie était pour des «cas de fous».

CNN a également rapporté qu’en 2018, dans une réponse à un commentateur sur son propre article sur l’accord nucléaire iranien qui demandait «maintenant pouvons-nous pendre» Obama et Clinton, Greene a écrit: «Le décor est en train d’être mis. Les joueurs se mettent en place. Il faut être patient. Cela doit être fait parfaitement, sinon des juges libéraux les laisseraient partir.

Mercredi, Clinton m’a dit: «Cette femme devrait être sur une liste de surveillance. Pas au Congrès. »

Greene a répondu: « En fait, vous devriez être en prison. »

Parmi les autres commentaires faits par Greene avant d’être élue sans opposition dans le 14e district de Géorgie l’année dernière, on peut citer: les attentats du 11 septembre étaient une opération du gouvernement américain; le tournage de l’école Parkland a été organisé; et Clinton et son aide Huma Abedin ont agressé sexuellement et assassiné un enfant, ont bu leur sang, leur ont coupé le visage et l’ont porté comme un masque.

CNN a également rapporté des commentaires antérieurs de Greene accusant Pelosi de trahison et laissant entendre qu’elle devrait être exécutée pour s’être opposée aux politiques d’immigration de Trump.

Dans un déclaration, Greene n’a pas nié les actions ou les commentaires, mais a déclaré que CNN essayait «de m’annuler et de faire taire ma voix».

«Annuler la culture» ou «faire taire», la prétendue négation des voix de droite dans les médias grand public et les universités, est un nouveau shibboleth du conservatisme post-Trump.

Les républicains supérieurs de la Chambre, dont McCarthy, ont condamné Greene avant de remporter son siège. Les dirigeants ont pris des mesures contre les membres qui ont exprimé des opinions extrêmes. Steve King de l’Iowa, réprimandé à plusieurs reprises pour des propos racistes, a été démis de ses fonctions au comité et a perdu une primaire.

King a prédit que McCarthy l’utiliserait comme exemple pour garder Greene en ligne. Mais Greene est entré au Congrès dans un parti redevable à Trump, même après avoir attisé l’attaque du 6 janvier contre le Capitole dans laquelle cinq personnes sont mortes, un policier a été frappé avec un extincteur et les législateurs se sont cachés des émeutiers dans l’espoir de les kidnapper ou de les tuer. .

En novembre, McCarthy a déclaré que la presse devrait donner aux nouveaux membres comme Greene « une opportunité avant de revendiquer ce que vous pensez avoir fait et ce qu’ils vont faire ». Greene a défendu Trump contre l’attaque du Capitole, qu’elle a dit condamner, bien qu’elle ait également cherché à tort à attribuer le blâme aux démocrates et au «terrorisme antifa / BLM», se référant aux manifestants antifascistes et Black Lives Matter.

L’attaque a abouti à la deuxième mise en accusation de Trump, bien que mardi 45 sénateurs républicains aient voté contre même la tenue d’un procès.

Au milieu des retombées du rapport de CNN, un porte-parole de McCarthy a déclaré à Axios: «Ces commentaires sont profondément troublants et le chef McCarthy prévoit d’avoir une conversation avec la membre du Congrès à leur sujet.»

Mercredi, des images ont refait surface de Greene harcelant David Hogg, un survivant de Parkland qui fait campagne pour une réforme du contrôle des armes à feu, dans une rue de Washington DC. Greene a publié la vidéo sur YouTube le 21 janvier 2020.

Hogg a écrit: «C’est tellement frustrant que nous ayons des gens comme Greene au Congrès qui préfèrent répandre des complots sur des fusillades de masse plutôt que d’affronter la réalité que les gens meurent chaque jour de violence armée.

À la Maison Blanche, on a demandé à l’attachée de presse Jen Psaki si l’administration Biden avait une réponse ou si Greene devrait faire l’objet de mesures disciplinaires.

«Nous ne [have comment]», A déclaré Psaki. «Et je ne vais pas parler davantage d’elle, je pense, dans cette salle de briefing.