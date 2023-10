Aucune marge pour des réductions d’impôts ou une augmentation des dépenses avec les prévisions de récession, selon l’IFS | Actualité économique

Une récession se profile à l’horizon et la chancelière « se trouve dans une situation terrible », car une croissance faible et des intérêts élevés sur la dette ne laissent que peu de marge de manœuvre, selon un groupe de réflexion respecté.

L’économie britannique est coincée entre la possibilité d’une croissance faible et une inflation constamment élevée, a déclaré l’Institut d’études fiscales (IFS) dans son rapport sur le budget vert.

En conséquence, il n’est pas possible de réduire les impôts ou d’augmenter les dépenses, a-t-il déclaré.

Les décideurs politiques risquent une récession si des réductions d’impôts non financées sont introduites, car elles pourraient provoquer davantage d’inflation et conduire la Banque d’Angleterre à augmenter les coûts d’emprunt en augmentant les taux d’intérêt ou en les maintenant plus élevés plus longtemps.

Les taux d’intérêt étaient porté à 5,25% après 14 hausses consécutives dans le but de maîtriser le rythme de la hausse des prix.

L’augmentation des coûts d’emprunt et la baisse des bénéfices des entreprises ont conduit la banque Citi (qui a produit les prévisions économiques pour le rapport) à s’attendre à une « récession modérée » au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Une récession est constituée de deux périodes consécutives de trois mois au cours desquelles la croissance économique est négative.

Dans le même temps, le gouvernement est sur le point d’enregistrer le plus grand excédent budgétaire « depuis une génération », car le montant des impôts entrant dans les caisses de l’État sera supérieur aux dépenses du gouvernement.

Les emprunts de l’État seront inférieurs de 20 milliards de livres sterling aux prévisions des prévisionnistes officiels indépendants, l’Office of Budget Responsibility (OBR).

Des salaires en hausse signifie que davantage d’impôts sont prélevés. Une analyse précédente de l’IFS indiquait que la charge fiscale du Royaume-Uni est la le plus grand depuis la Seconde Guerre mondiale.

Même si les emprunts globaux sont estimés inférieurs à ce que l’on pensait initialement, le montant des paiements d’intérêts sur la dette publique va augmenter, indique le rapport.

Des déclarations qui font écho fait par Jeremy Hunt à Sky News la semaine dernière, le rapport indique que 30 milliards de livres sterling de plus en paiements d’intérêts pourraient être payés cette année que prévu.

La pression va s’accentuer sur le gouvernement pour qu’il augmente les dépenses publiques plus que prévu, mais à partir de mars 2025, il est probable qu’il y aura des réductions effectives dans les budgets des départements gouvernementaux et une baisse des dépenses dans les services publics, ajoute le rapport.

Cette publication précède la déclaration d’automne de la chancelière, le 22 novembre.

Le taux de hausse des prix au Royaume-Uni est resté élevé avec la mesure de l’indice des prix à la consommation (IPC) de inflation à 6,7% en août, c’est plus du triple de l’objectif de la banque centrale britannique, la Banque d’Angleterre.

Ce n’est pas seulement le chancelier qui subit des pressions. Le Premier ministre Rishi Sunak a misé une partie de son succès politique sur une économie en croissance en la faisant une de ses cinq priorités.

Les derniers chiffres montrent que le taux de croissance économique – le produit intérieur brut (PIB) – a été 0,2% en août cette année après une contraction de 0,5% en juillet.

« Contrairement aux rapports précédents, les projections de croissance du Royaume-Uni ont récemment été considérablement revues à la hausse, le FMI confirmant que le Royaume-Uni connaîtra une croissance plus rapide que l’Allemagne, la France et l’Italie à long terme, et qu’il sera également la grande économie européenne à se remettre de la pandémie le plus rapidement. « , a déclaré un porte-parole du Trésor.

« Nous devons nous en tenir à notre plan que nous mettons en œuvre pour réduire de moitié l’inflation, ce qui contribuera à débloquer une croissance durable, à soutenir les familles face au coût de la vie et à réduire la dette. »

En réponse, le secrétaire en chef fantôme du parti travailliste, Darren Jones, a déclaré : « Les échecs successifs des ministres conservateurs nous ont laissés avec une croissance faible, des impôts élevés et une dette nationale au plus haut niveau depuis des générations. La Grande-Bretagne ne peut pas se permettre cinq années supplémentaires de conservateurs. »