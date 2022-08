Aucune maman n’aurait jamais pu faire plus que Hollie pour le tragique Archie Battersbee

Je n’ai aucun doute que tous les parents en Grande-Bretagne ont eu de l’empathie pour la mère et le père d’Archie Battersbee.

Leur bataille pour empêcher les médecins d’éteindre les appareils de survie qui maintiennent en vie leur fils bien-aimé de 12 ans a été déchirante.

Et qui d’entre nous ne peut pas sympathiser pleinement avec la promesse de Hollie, la mère d’Archie, de se battre pour son fils jusqu’à la fin ?

Mais, de manière dévastatrice pour eux, leurs nombreuses tentatives légales pour persuader les médecins de continuer à s’occuper d’Archie ont pris fin.

Cette histoire est tout à fait tragique, y compris la façon dont Archie s’est retrouvé dans le coma en premier lieu – sa mère pense qu’il tentait un défi de «panne de courant» TikTok qui a horriblement mal tourné.

Le point de vue d’un médecin est que “Archie a des lésions cérébrales extrêmement graves, auxquelles il ne peut pas survivre”.

Mais, comme nous le savons tous, l’espoir est éternel. Et, pour le moment, grâce aux machines qui respirent pour Archie, il reste en vie.

L’idée que votre fils bien-aimé qui semble respirer, vous serrer la main et même pleurer – comme Archie l’a fait au cours des dernières semaines – pourrait alors être «assassiné», comme l’a décrit Hollie, est trop difficile à supporter pour un parent.

Bien sûr, tout ce qu’elle veut, c’est garder son fils bien-aimé en vie. C’est le travail d’une mère, après tout.

Elle devait souhaiter pouvoir remonter le temps avant que cet horrible accident ne se produise. Laisser le système de survie d’Archie activé semble être un moyen de gagner du temps pour le faire.

Bataille tenace

Et pourtant, plusieurs tests et médecins ont tous conclu au pire et, sûrement la partie la plus sombre du travail de tout médecin, ils ont dit aux parents qu’Archie était très probablement en état de mort cérébrale.

Il ne peut pas respirer sans l’aide d’un ventilateur.

Le juge, basé sur les opinions de plusieurs spécialistes, a décidé qu’Archie ne récupérerait pas.

C’est dévastateur.

Entre-temps, aucune mère n’aurait pu faire plus. Hollie a à peine quitté son côté depuis huit semaines, dormant sur une chaise à côté de son lit d’hôpital.

De toute évidence, elle ne fait pas confiance aux médecins et ne pense pas qu’ils agissent dans le meilleur intérêt d’Archie. Cela doit être frustrant pour tout le monde.

Cette histoire est déchirante depuis le début. Nous tous, ainsi que la famille d’Archie, avons espéré et prié pour un miracle.

Mes pensées vont aux parents et à la famille d’Archie.

Aucun parent ne pourra jamais accepter de son plein gré que son enfant chéri soit décédé.

J’admire Hollie pour la bataille tenace qu’elle a menée au nom d’Archie.

Quelle mère formidable elle est, et je lui souhaite beaucoup de courage pour les semaines et les mois à venir.

La télévision ajoutera un peu de joie

Kym Marsh a été confirmé pour la nouvelle série de Strictly 1 crédit

L’acteur Will Mellor sera également sur la piste de danse 1 crédit

Kaye Adams aurait également été inscrite 1 crédit

Le présentateur Richie Anderson, qui fera partie d’un partenariat entièrement masculin Crédit : BBC

OUI, il y a une crise du coût de la vie, de l’énergie et maintenant de l’eau.

Oui, nous nous dirigeons vers une récession.

Et oui, l’été sera bientôt fini.

Mais le lent flux de nouvelles sur les candidats à la nouvelle série de Strictly – Kaye Adams aurait été inscrit ainsi que le présentateur Richie Anderson, qui fera partie d’un partenariat entièrement masculin, et les acteurs Kym Marsh et Will Mellor – est un rappel qu’il y a quelque chose à attendre avec impatience cet automne.

Cela et, ahem, The Apprentice, bien sûr, nous donneront vraiment quelque chose pour rester et être heureux.

Pour ma part, je ne peux pas attendre.

Le rire de Carr est grossier

Difficile de comprendre pourquoi Maxine Carr n’est toujours pas en prison Crédit : collecter

C’est vraiment effrayant de voir les images de l’ex-fiancée du tueur de Soham Ian Huntley, Maxine Carr, riant dans une interview télévisée sur les enfants disparus Holly Wells et Jessica Chapman.

Dans le nouveau clip tiré d’une interview avec un journaliste de la BBC, Carr éclate de rire en réaction au fait qu’elle a parlé des deux écolières au passé – alors qu’on ne savait pas encore qu’elles étaient mortes.

C’est effrayant, sachant que l’ancien assistant de classe Carr a ensuite été reconnu coupable de complot en vue de pervertir le cours de la justice avec Huntley, qui les a tués le 4 août 2002.

Le clip vidéo a été tourné par BBC Look East en 2002 alors que les filles étaient toujours portées disparues et que Huntley n’avait pas été arrêtée.

En d’autres termes, après que leur acte répréhensible ait été commis, mais avant qu’ils aient été arrêtés.

C’est difficile de croire que c’était il y a 20 ans, car je m’en souviens comme si c’était hier.

Le fait que cette femme riait quand elle a su que ces deux jeunes filles étaient déjà mortes est obscène.

Il est difficile de comprendre pourquoi elle n’est toujours pas en prison.

COPS SO BRUTAL ON OAP POURRAIT-IL vraiment être vrai que des policiers ont aspergé de gaz poivré et tasé un homme unijambiste de 93 ans atteint de démence dans une maison de retraite ? Malheureusement, et étonnamment, c’est le cas. Donald Burgess est décédé trois semaines après que la police a été appelée au domicile de St Leonards-on-Sea, East Sussex, en juin à la suite d’un rapport selon lequel il aurait menacé le personnel avec un couteau. La gendarmerie a ouvert une enquête. De toute évidence, toute personne brandissant un couteau doit être prise très au sérieux, quel que soit son âge, sa fragilité et son handicap. Mais cela doit sûrement être le cas ultime d’un marteau très mal jugé pour casser une noix.

Selena le garde réel

La chanteuse Selena Gomez n’est pas une taille zéro avec un ventre de planche à laver, mais elle a l’air sensationnelle en maillot de bain. 1 crédit

NOUS nous sommes habitués aux célébrités et aux influenceurs qui publient des images Instagram impeccables, donc le nouveau mouvement vers la positivité corporelle est une bouffée d’air frais.

J’aime quand les gens sont assez courageux pour être eux-mêmes.

Et j’adore Selena Gomez pour avoir déclaré dans une histoire récente de TikTok : “Les vrais estomacs reviennent !”

La chanteuse de 30 ans n’est pas une taille zéro avec un ventre de planche à laver mais a l’air sensationnelle en maillot de bain.

Avouons-le, la plupart des femmes vont se rapporter à l’idée de «vrais» estomacs.

Je ne peux pas non plus m’empêcher de lier l’approche libérée de Selena au fait qu’elle dit qu’elle n’a pas été sur Internet depuis quatre ans et demi.

Au lieu de cela, Selena, qui compte plus de 300 millions d’abonnés sur Instagram, aide son équipe à organiser son contenu sur les réseaux sociaux.

Elle a déclaré: “Cela a complètement changé ma vie. Je suis plus heureux, je suis plus présent. Je me connecte plus avec les gens. Cela me fait me sentir normal.

Bon pour elle.

Ce serait bien si, tant qu’on y est, on normalisait les vrais visages et les vrais seins.