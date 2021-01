Les enseignants et les dirigeants des conseils ont critiqué l’approche du gouvernement en matière de fermetures d’écoles au milieu de la flambée des cas de Covid-19, affirmant qu’elle n’avait «aucune logique».

Environ un million d’élèves du primaire dans les zones les plus durement touchées par le coronavirus ne reprendront pas les cours comme prévu la semaine prochaine, et la réouverture échelonnée prévue des écoles secondaires en Angleterre sera également retardée.

L’annonce faite mercredi par le gouvernement, moins d’une semaine avant le début du nouveau trimestre, a été qualifiée de «gâchis de dernière minute» par les enseignants, qui ont accusé le gouvernement de ne pas avoir tenu compte des avertissements des chefs d’établissement selon lesquels l’apprentissage à distance pourrait avoir besoin. à mettre en œuvre.

A Londres, le maire Sadiq Khan a déclaré qu’il «recherchait de toute urgence des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles les écoles de certains arrondissements de Londres ont été choisies pour rester ouvertes», tandis que d’autres «juste en bas de la route ne le feront pas».

Les dirigeants du conseil de la capitale ont également critiqué les orientations du gouvernement.

Danny Thorpe, le chef du Royal Borough of Greenwich, qui a été menacé de poursuites judiciaires par le gouvernement plus tôt en décembre après avoir conseillé aux écoles de passer à l’apprentissage en ligne pour les derniers jours du trimestre, a déclaré que Londres avait été traitée comme région »tout au long de la pandémie et la fragmenter maintenant serait« un énorme pas en arrière dans les efforts combinés des arrondissements pour lutter contre le virus ».

«Dans une comparaison au cas par cas, il ne semble y avoir aucune logique à la façon dont cette liste a été réunie», a-t-il déclaré.

«Kensington et Chelsea ont l’un des taux d’infection les plus bas de toute la capitale, mais leurs enfants et leurs jeunes bénéficient de la protection supplémentaire dont les étudiants de Royal Greenwich n’ont apparemment pas besoin.

«Bien que nous soyons très heureux qu’ils bénéficieront de ces précautions supplémentaires, nous ne pouvons que spéculer sur les raisons pour lesquelles cet arrondissement a été inclus, mais avec un taux d’infection supérieur de plus de 200 cas pour 100 000 personnes, Royal Greenwich ne l’était pas.

Richard Watts, le chef du Conseil d’Islington dans le nord de Londres, a déclaré: «Nous demandons maintenant au gouvernement des éclaircissements urgents sur les raisons pour lesquelles les écoles primaires d’Islington doivent rouvrir dans la semaine du 4 janvier, alors que celles de nombreux autres arrondissements de Londres ne rouvriront pas.

«Il est profondément frustrant que le gouvernement ait fait cette annonce à la dernière minute, quelques jours à peine avant le début du mandat, des semaines après qu’il était clair que les cas de coronavirus augmentaient à Londres.»

Philip Glanville, le maire de Hackney dans le nord-est de Londres, a déclaré que la zone devrait être incluse sur la liste où les écoles primaires ne doivent pas rouvrir.

Greenwich avait 2176 nouveaux cas enregistrés dans les sept jours précédant le 26 décembre, Hackney et la ville de Londres en comptaient 2217 et Islington en comptait 1499, selon les taux de Covid-19 compilés par la Press Association.

En comparaison, les zones sur la liste comprenaient Kensington et Chelsea, qui n’avaient que 768 nouveaux cas au cours de la même période, tandis que Richmond upon Thames en comptait 1 219 et Hammersmith et Fulham 1 097.

M. Khan a déclaré qu’il était juste de retarder la réouverture des écoles dans les zones les plus touchées, mais a déclaré que les dirigeants du conseil, les directeurs et les organes directeurs n’avaient pas été consultés sur la décision.

UNE liste de 50 zones où il est prévu que certaines écoles primaires n’ouvriront pas comme prévu à tous les élèves la semaine prochaine a été publié par le ministère de l’Éducation et a présenté des endroits à Londres, Essex, Kent, East Sussex, Buckinghamshire et Hertfordshire.

Il y a 1,05 million d’enfants âgés de 4 à 11 ans dans ces zones, selon l’analyse des chiffres de population par AP.

Les chiffres peuvent inclure des enfants de quatre ans qui n’ont pas commencé l’école ou des enfants de 11 ans qui ne sont plus à l’école primaire.

Liz Keeble, directrice d’une école primaire à Basildon, Essex, a déclaré qu’elle avait appris de la télévision mercredi après-midi que son école ne rouvrirait pas la semaine prochaine, avant d’entendre ses patrons.

«C’est une situation très difficile pour tout le monde, ces décisions sont prises jusqu’au bout», a-t-elle déclaré. Petit-déjeuner BBC.

Cependant, le secrétaire à l’éducation a déclaré qu’il était « absolument convaincu » qu’il n’y aura plus de retard dans la réouverture des écoles.

Gavin Williamson s’est déplacé pour rassurer le personnel enseignant, les élèves et les parents sur le fait que les dates de retour échelonnées reportées pour l’Angleterre resteraient en place, malgré les préoccupations concernant la sécurité et les taux de transmission chez les jeunes.

«Nous sommes absolument convaincus que toutes les écoles reviennent», a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

«Vous allez voir plus de 85% des écoles primaires rentrer le lundi matin, vous allez voir des cohortes d’examens retourner dans tout le pays le 11 janvier.»