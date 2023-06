Aucune indication pour l’instant de l’arrivée d’un chef mercenaire russe en Biélorussie après un accord avec le Kremlin

Le plus grand défi lancé au président russe Vladimir Poutine au cours de ses plus de deux décennies au pouvoir a échoué après que le commandant mercenaire rebelle qui a ordonné à ses troupes de marcher sur Moscou a brusquement conclu un accord avec le Kremlin pour s’exiler et sonner la retraite.

La brève révolte, cependant, a révélé les vulnérabilités des forces gouvernementales russes, les soldats du groupe Wagner sous le commandement d’Evgueni Prigojine pouvant se déplacer sans entrave dans la ville russe de Rostov-sur-le-Don et avancer de centaines de kilomètres vers Moscou. L’armée russe s’est empressée de défendre la capitale russe.

Dans le cadre de l’accord annoncé samedi par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, Prigozhin se rendra en Biélorussie voisine, qui a soutenu l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les accusations portées contre lui d’organisation d’une rébellion armée seront abandonnées.

Le gouvernement a également déclaré qu’il ne poursuivrait pas les combattants de Wagner qui ont participé, tandis que ceux qui ne se sont pas joints devaient se voir proposer des contrats par le ministère de la Défense. Prigozhin a ordonné à ses troupes de retourner dans leurs camps de campagne en Ukraine, où elles se sont battues aux côtés de soldats réguliers russes.

Prigozhin silencieux depuis que le Kremlin a annoncé l’accord

Dimanche matin, il n’y avait toujours pas de rapports sur l’arrivée de Prigozhin en Biélorussie. De nombreuses autres questions restaient sans réponse, notamment si Prigozhin serait rejoint en exil par l’une des troupes de Wagner et quel rôle, le cas échéant, il pourrait y avoir.

Prigozhin, qui a envoyé une série de mises à jour audio et vidéo pendant sa révolte, est resté silencieux depuis que le Kremlin a annoncé que l’accord avait été négocié pour qu’il mette fin à sa marche et quitte la Russie.

Une vidéo publiée sur les canaux de l’application de messagerie russe depuis Rostov-on-Don montrait des gens acclamant les troupes de Wagner lors de leur départ. Certains ont couru serrer la main de Prigozhin, qui roulait dans un SUV. Le gouverneur régional a déclaré plus tard que toutes les troupes avaient quitté la ville.

Poutine avait juré plus tôt de punir ceux qui étaient à l’origine du soulèvement armé mené par son ancien protégé. Dans un discours télévisé à la nation, il a qualifié la rébellion de « trahison » et de « trahison ».

En permettant à Prigozhin et à ses forces de se libérer, a déclaré Peskov, « l’objectif le plus élevé » de Poutine était « d’éviter l’effusion de sang et la confrontation interne avec des résultats imprévisibles ».

Le risque pour Poutine est de savoir s’il sera considéré comme faible, selon les analystes.

« Poutine a été diminué pour toujours »

« Poutine a été diminué pour toujours par cette affaire », a déclaré l’ancien ambassadeur américain en Ukraine, John Herbst, sur CNN.

Moscou s’était préparée à l’arrivée des forces de Wagner en érigeant des points de contrôle avec des véhicules blindés et des troupes à la périphérie sud de la ville. Environ 3 000 soldats tchétchènes ont été retirés des combats en Ukraine et s’y sont précipités tôt samedi, a rapporté la télévision d’État tchétchène. Les troupes russes armées de mitrailleuses ont érigé des points de contrôle dans la périphérie sud de Moscou. Les équipages ont creusé des tronçons d’autoroutes pour ralentir la marche.

Les troupes de Wagner ont avancé à seulement 200 kilomètres de Moscou, selon Prigozhin. Mais après la conclusion de l’accord, Prigozhin a annoncé qu’il avait décidé de battre en retraite pour éviter de « faire couler le sang russe ».

REGARDER | Comment un bref soulèvement de mercenaires pourrait révéler la faiblesse du régime de Poutine :

Comment un bref soulèvement de mercenaires pourrait révéler la faiblesse du régime de Poutine Si le président russe Vladimir Poutine n’est pas en mesure de reprendre des forces après que les combattants de l’armée privée de Wagner aient brièvement entrepris une marche sur Moscou, cela pourrait devenir « une faiblesse qui sera exploitée, d’une manière ou d’une autre, par des factions en Russie qui l’ont craint dans le passé », selon Aurel Braun, professeur de sciences politiques à l’Université de Toronto.

L’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que le Kremlin avait du mal à apporter une réponse cohérente à la rébellion, et que l’une des raisons était probablement l’impact des lourdes pertes russes en Ukraine.

« Wagner aurait probablement pu atteindre la périphérie de Moscou si Prigozhin avait choisi de leur ordonner de le faire », a déclaré l’institut.

Dimanche matin, certaines restrictions étaient toujours en place le long de l’autoroute principale entre Moscou et Rostov-on-Don, bien que les restrictions de circulation aient été progressivement levées dans d’autres endroits.

Prigozhin avait exigé l’éviction du ministre de la Défense Sergei Shoigu, que Prigozhin a longtemps critiqué en termes virulents pour sa conduite de la guerre de 16 mois en Ukraine.

Si Poutine acceptait l’éviction de Choïgou, cela pourrait être politiquement dommageable pour le président après avoir qualifié Prigojine de traître.

Le renseignement américain a vu l’accumulation de troupes Wagner

Les États-Unis avaient des renseignements selon lesquels Prigozhin avait renforcé ses forces près de la frontière avec la Russie pendant un certain temps. Cela contredit l’affirmation de Prigozhin selon laquelle sa rébellion était une réponse à une attaque contre ses camps en Ukraine vendredi par l’armée russe.

En annonçant la rébellion, Prigozhin a accusé les forces russes de cibler les camps de Wagner en Ukraine avec des roquettes, des hélicoptères de combat et de l’artillerie. Il a allégué que le général Valery Gerasimov, chef d’état-major général, avait ordonné les attaques à la suite d’une réunion avec Choïgou au cours de laquelle ils avaient décidé de détruire l’entrepreneur militaire.

Le ministère de la Défense a nié avoir attaqué les camps.

Samedi, des membres du groupe Wagner regardent depuis un véhicule militaire à Rostov-sur-le-Don. (Roman Romokhov/AFP/Getty Images)

Les dirigeants du Congrès ont été informés de l’accumulation de Wagner au début de la semaine dernière, a déclaré une personne proche du dossier. La personne n’était pas autorisée à parler publiquement et a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat. Le briefing du renseignement américain a été rapporté pour la première fois par CNN.

Une motivation possible de la rébellion de Prigozhin était la demande du ministère russe de la Défense, soutenue par Poutine, que des entreprises privées signent des contrats avec lui d’ici le 1er juillet. Prigozhin avait refusé de le faire.

« Il se peut bien qu’il ait frappé maintenant parce qu’il considérait ce délai comme un danger pour son contrôle sur ses troupes », a écrit Herbst dans un article pour le Conseil de l’Atlantique.

Tôt samedi, l’armée privée de Prigozhin a semblé contrôler le quartier général militaire de Rostov-on-Don, une ville située à plus de 1 000 kilomètres au sud de Moscou, qui dirige les opérations russes en Ukraine, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Les médias russes ont rapporté que plusieurs hélicoptères et un avion de communication militaire ont été abattus par les troupes de Wagner. Le ministère russe de la Défense n’a fait aucun commentaire.

Les troupes et l’équipement de Wagner se trouvaient également dans la province de Lipetsk, à environ 360 kilomètres au sud de Moscou.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré lundi une journée chômée pour la plupart des habitants dans le cadre du renforcement de la sécurité, une mesure qui est restée en vigueur même après la retraite.

Les Ukrainiens espèrent des retombées sur le champ de bataille

Les Ukrainiens espéraient que les combats internes russes créeraient des opportunités pour leur armée de reprendre le territoire saisi par les forces russes.

« Ces événements auront été d’un grand réconfort pour le gouvernement ukrainien et l’armée », a déclaré Ben Barry, chercheur principal pour la guerre terrestre à l’Institut international d’études stratégiques. Il a dit que même avec un accord, la position de Poutine a probablement été affaiblie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré samedi soir, peu avant que Prigozhin n’annonce sa retraite, que la marche a révélé la faiblesse du Kremlin et « a montré à tous les bandits, mercenaires, oligarques russes » qu’il est facile de capturer des villes russes « et, probablement, des arsenaux ».

Le président russe Vladimir Poutine prononce samedi une allocution télévisée d’urgence à Moscou, sur cette image tirée d’une vidéo. (Kremlin.ru/Reuters)

Les troupes de Wagner ont joué un rôle crucial dans la guerre d’Ukraine, capturant la ville orientale de Bakhmut, une zone où les batailles les plus sanglantes et les plus longues ont eu lieu. Mais Prigozhin a de plus en plus critiqué la haute direction militaire, l’accusant d’incompétence et d’affamer ses troupes de munitions.

Prigozhin, 62 ans, ancien condamné, entretient des liens de longue date avec Poutine et a remporté de lucratifs contrats de restauration au Kremlin qui lui ont valu le surnom de « chef de Poutine ».

Lui et une douzaine d’autres ressortissants russes ont été accusés aux États-Unis d’avoir mené une campagne secrète sur les réseaux sociaux visant à fomenter la discorde avant la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2016. Wagner a envoyé des sous-traitants militaires en Libye, en Syrie, dans plusieurs pays africains et éventuellement en Ukraine.