L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, estime que tous les travailleurs de l’énergie licenciés par les ordres environnementaux de l’administration du président Joe Biden peuvent simplement «fabriquer des panneaux solaires». Ses conseils ont été déchirés en ligne.

L’assassinat du premier jour par Joe Biden du projet de pipeline Keystone XL a immédiatement tué 1000 emplois et a saboté les plans de la société pipelinière pour en créer 8000 supplémentaires cette année. Les républicains et les porte-parole de l’industrie énergétique disent que son interdiction des nouveaux permis pétroliers et gaziers – mise en œuvre par décret mercredi – pourrait supprimer un million d’emplois supplémentaires d’ici 2022.

Avec autant de chèques de paie en jeu, on a demandé au nouvel envoyé climatique de Biden, John Kerry, ce qu’il dirait aux travailleurs du pétrole et du gaz qui sont «Voir la fin de leurs moyens de subsistance.»

John Kerry – qui vole dans des jets privés, possédait un yacht de 76 pieds et plusieurs manoirs – a l’empreinte carbone d’une petite nation. Pourtant, il dit aux travailleurs de l’énergie de "faire des panneaux solaires" lorsque l’administration Biden tue leurs emplois. pic.twitter.com/QhK2FVykxU – Tom Cotton (@TomCottonAR) 27 janvier 2021

Kerry a décrit la répression climatique de Biden comme « ce qui doit être fait » à «Gérer cette crise» du changement climatique.

«Ce que le président Biden veut faire, c’est faire en sorte que ces gens aient de meilleurs choix», il a dit des hommes du pétrole et des gaziers sur le point de ne plus travailler. «Ce sont eux qui peuvent aller travailler pour fabriquer les panneaux solaires.»

«Cela va être un objectif particulier du programme Build Back Better.»

Alors que les énergies renouvelables ont connu une croissance constante au cours de la dernière décennie, elles ne représentent toujours que 11% de la production énergétique des États-Unis. L’industrie de l’énergie éolienne et solaire employait moins d’un demi-million de personnes en 2019, une fraction des 6,7 millions d’Américains employés dans le « traditionnel » secteurs du carburant et de l’énergie. L’administration Biden n’a pas encore expliqué exactement comment les travailleurs de l’énergie licenciés trouveraient un emploi dans le secteur des énergies renouvelables beaucoup plus petit, ni quel type d’aide, le cas échéant, le gouvernement leur donnerait pour se recycler.

Les conservateurs ont martelé Kerry pour son « Cynique et insensible » répondre.

John Kerry dire aux travailleurs du charbon et du pétrole qu’ils deviendront sans problème des ouvriers de panneaux solaires et que ce sera une meilleure utilisation de leur vie est tellement insultant. L’idée qu’ils vont instantanément comprendre comment construire des panneaux solaires et des éoliennes (et s’en remettre) est tout simplement diabolique. – Curtis Houck (@CurtisHouck) 27 janvier 2021

Ces personnes n’ont aucune idée du fonctionnement de la main-d’œuvre qualifiée. Vous ne passez pas simplement du métier de soudeur à la fabrication de panneaux solaires, cela nécessite un ensemble de compétences et d’expérience complètement différents. Et il n’y a pas de programmes gouvernementaux en place qui permettent une telle transition. https://t.co/Po0G9aj6fW – Dr Benjamin Braddock (@GraduatedBen) 27 janvier 2021

Apprenez à coder, paysan! pic.twitter.com/5sHQTCw7s9 – Greg Price (@ greg_price11) 27 janvier 2021

John Kerry est-il complètement ignorant de l’économie, ou simplement ce cynique et insensible? https://t.co/MwPeKN6pLq – Benjamin Weingarten (@bhweingarten) 27 janvier 2021

Pour beaucoup, son briefing a rappelé les conseils désinvoltes donnés par les journalistes libéraux aux mineurs de charbon au chômage pendant les années Obama: « Apprendre à coder. » Biden lui-même encouragé mineurs à «Apprendre à programmer», sur la campagne électorale l’année dernière, apparemment ignorant que la phrase est devenue un équivalent du 21e siècle au célèbre de Marie-Antoinette « Qu’ils mangent du gâteau. »

Biden n’a pas souffert aux urnes pour sa déclaration comme Hillary Clinton l’a fait en 2016 lorsqu’elle a déclaré fièrement «Nous allons mettre un grand nombre de mineurs et de sociétés charbonnières à la faillite.» Pourtant, le résultat final, à moins que le plan d’énergie propre de 2 billions de dollars de Biden n’adopte le Congrès et ne crée le «Des millions d’emplois» il promet, c’est probablement la même chose.

Biden a fait tout son possible sur le changement climatique, l’interdiction de ses permis pétroliers et gaziers ne faisant qu’une partie d’un décret exécutif radical signé mercredi qui ordonne également au gouvernement fédéral d’acheter des véhicules électriques, ordonne la conservation des terres fédérales et cartographie le pays. objectifs d’émissions dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat.

