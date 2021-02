Fles amilies qui mentent au sujet de leurs vacances dans des destinations comme le Portugal encourent jusqu’à 10 ans de prison – plus longue que la peine maximale pour des infractions sexuelles avec des enfants ou des crimes violents avec des armes à feu.

Mardi, Matt Hancock a annoncé que toute personne cherchant à dissimuler son voyage dans un pays de la « liste rouge » – dont les arrivées doivent passer dix jours dans un hôtel de quarantaine – serait passible d’une amende de 10000 £ ou de poursuites et d’une peine maximale de 10 ans de prison. .

Deux anciens procureurs généraux conservateurs faisaient partie de ceux qui remettaient en question la sagesse de choisir une peine de prison maximale de 10 ans pour les vacanciers.

Dominic Grieve a déclaré: « La peine maximale de 10 ans pour ce qui est effectivement une violation de la réglementation sonne dans les circonstances, à moins qu’elle ne puisse être justifiée, extraordinairement élevée », et Sir Geoffrey Cox a déclaré: « Je comprends que le secrétaire d’État veut montrer que c’est grave, mais il faut tenir compte de l’équilibre général entre la politique de détermination de la peine et la loi. «

Cette décision a également été critiquée par Steve Baker, le vice-président du groupe d’arrière-ban conservateur Covid Recovery Group, qui a soutenu les commentaires de Lord Sumption et a ajouté: «Nous supprimons ce virus à tout prix et j’implorerais vraiment les ministres de faire le point. À un moment donné nous allons devoir voir la raison et laisser la tempérance se réaffirmer. «

Charles Hymas a l’histoire.