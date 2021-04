S’exprimant lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré que la tourmente entourant le sort de Taiwan avait été causée par la réticence de Taipei à reconnaître le consensus de 1992 qui incarnait le principe d’une seule Chine, ainsi que sa décision de s’aligner sur les forces extérieures.

Wang a déclaré que la lutte constante de Taiwan pour l’indépendance était une provocation à Pékin. « La Chine doit être réunifiée, et elle est vouée à l’être … La Chine est prête à faire tout son possible pour lutter pour la perspective d’une réunification pacifique, mais elle ne laissera jamais de place à aucune forme d’activités séparatistes », il a déclaré.

En réponse aux commentaires de Canberra à propos de Taiwan, le porte-parole a déclaré: «On espère que la partie australienne reconnaîtra pleinement la grande sensibilité de la question de Taiwan, respectera le principe d’une seule Chine, fera preuve de prudence dans ses paroles et ses actes et s’abstiendra d’envoyer des signaux erronés aux forces séparatistes de l’indépendance taïwanaise.»

La riposte de Wang intervient après que le ministre australien de la Défense, Peter Dutton, a déclaré dimanche que la possibilité d’un conflit à Taiwan impliquant la Chine « Ne devrait pas être écarté. »

«Nous voulons nous assurer de continuer à être un bon voisin dans la région et de travailler avec nos partenaires et avec nos alliés. Et personne ne veut voir un conflit entre la Chine et Taiwan, ni nulle part ailleurs ». Dutton a ajouté, en colère contre Pékin.

Taipei a parlé de sa volonté croissante de travailler avec les États-Unis et d’autres « Pays partageant les mêmes idées » pour dissuader la Chine.

Washington a réitéré son engagement envers la nation insulaire, en envoyant une délégation officieuse ces dernières semaines et en naviguant à nouveau avec des navires de guerre dans le détroit de Taiwan, tandis que Pékin envoyait des jets survoler l’espace aérien de Taiwan. La Chine a appelé les États-Unis à cesser de s’ingérer dans leurs affaires intérieures, car elle considère Taiwan comme une partie intégrante de sa nation.

