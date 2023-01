“Aucune faute ou négligence”, alors pourquoi le scandale de dopage de Kamila Valieva est-il sur le point de gronder?

La patineuse artistique russe a été déclarée exempte de tout acte répréhensible dans son cas – mais cela ne signifie pas que c’est fini

Onze mois après que le scandale de dopage impliquant l’adolescente patineuse artistique russe Kamila Valieva a secoué les Jeux olympiques d’hiver de Pékin, il y a eu des développements importants cette semaine lorsque l’Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé qu’elle avait été informée de l’issue d’un tribunal dans l’affaire. .

Mais plutôt que de marquer la fin de la saga, la déclaration de l’AMA vendredi indique simplement que l’histoire va s’éterniser.

Pour Valieva, 16 ans, ses légions de fans et de nombreuses autres parties prenantes, cela signifie qu’il faudra peut-être un certain temps avant que l’une des plus grandes histoires olympiques de mémoire récente ne se termine.

Quels sont les derniers développements dans l’affaire Valieva ? L’AMA a annoncé vendredi avoir été informée par l’Agence antidopage russe (RUSADA) du résultat d’une audience sur le cas de Valieva par une commission disciplinaire antidopage (DAC). Selon l’AMA, le comité russe “a conclu que bien que l’athlète ait commis une violation des règles antidopage, elle n’en portait ‘aucune faute ni négligence’.” La seule sanction imposée à Valieva a été la disqualification de ses résultats en compétition à partir du 25 décembre 2021 – le jour où elle a produit un échantillon positif pour le médicament cardiaque interdit, la trimétazidine. Cela signifie que Valieva a perdu le titre national féminin russe qu’elle a remporté à cette date, mais aucune autre sanction n’a été appliquée.

La décision signifie-t-elle que l’affaire est close ? Loin de là. Dans le même communiqué vendredi, l’AMA a déclaré qu’elle avait demandé une copie complète du raisonnement de la décision du comité antidopage russe avant de décider de ses prochaines étapes. Lire la suite Les résultats de l’enquête sur le dopage de Valieva dévoilés L’AMA avait déjà déposé un recours contre Valieva auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse en novembre, accusant RUSADA de retards inacceptables dans l’enquête sur l’affaire et demandant une suspension de quatre ans pour la patineuse. L’AMA a déclaré vendredi qu’il était “concerné” par le constat d’absence de faute ou de négligence pour Valieva, et qu’il “ne pas hésiter à exercer son droit de recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport, le cas échéant.” “L’AMA examinera quelles seront ses prochaines étapes afin que la question soit traitée le plus rapidement possible et sans plus tarder indûment”, a-t-il ajouté. a ajouté l’organisation.

Qu’a-t-on dit en Russie ? La responsable de la RUSADA, Veronika Loginova, a déclaré à la suite de la déclaration de l’AMA vendredi que son organisation n’avait pas encore reçu un raisonnement complet de la décision sur Valieva par le comité disciplinaire antidopage. Lire la suite Le patron antidopage russe rejette les critiques sur l’affaire Valieva L’issue de l’affaire a été largement présentée dans les médias occidentaux comme une décision de RUSADA d’exonérer Valieva. Cependant, le comité qui a rendu la décision est décrit en Russie comme fonctionnant de manière indépendante, même si RUSADA a transmis les conclusions de son enquête sur l’affaire. Loginova n’a pas exclu que sa propre organisation puisse faire appel de la décision du tribunal, soit par le biais de l’arbitrage national, soit par le TAS, une fois qu’elle aura étudié le raisonnement complet derrière la décision. Ailleurs, la décision de ne conclure à aucun acte répréhensible de la part de Valieva a été saluée par des personnes comme le politicien russe Dmitry Svishchev, qui dirige la commission de la Douma d’État sur la culture physique et le sport. Il a déclaré que la décision du tribunal était sans aucun doute appuyée par “raisonnement sérieux”.

Quels sont les autres problèmes ? Le délai entourant l’affaire continue d’être une préoccupation pour toutes les personnes impliquées. Malgré le test positif de Valieva provenant d’un échantillon prélevé en décembre 2021, le résultat n’a été rapporté qu’en février 2022 – après qu’elle ait joué dans la victoire de la Russie dans l’épreuve par équipe de patinage artistique aux Jeux olympiques de Pékin. Après l’annonce du scandale de dopage de Valieva, la cérémonie de remise des médailles de cet événement n’a jamais eu lieu. Valieva et ses coéquipières russes sont actuellement classées championnes olympiques, mais pourraient perdre leurs médailles d’or si l’AMA gagne son procès avec le TAS. Cela propulserait l’équipe américaine vers l’or, le Japon passant à l’argent et le Canada passant au bronze. Valieva (extrême gauche) et ses coéquipières russes n’ont pas obtenu leur médaille d’or à Pékin.

Pour compliquer encore les choses, la RUSADA cherche à être réintégrée par l’AMA après la fin d’une suspension de deux ans en décembre. Cette sanction a été imposée après des allégations de manipulation de données dans un laboratoire antidopage de Moscou, poursuivant des accusations de longue date d’actes répréhensibles en Russie – ce que le pays a nié. Bien qu’il ne soit pas directement lié, le problème avec Valieva ne peut certainement pas aider à reconstruire des ponts entre la RUSADA et l’AMA si les deux parties sont en désaccord sur le cas du patineur artistique. Si, comme cela semble inévitable, l’AMA poursuit son procès au TAS contre Valieva, la bataille juridique devrait se prolonger jusqu’en 2023 – sinon plus, en supposant qu’il y aurait des contre-appels de la patineuse artistique et de son équipe contre toute éventuelle interdiction.

Qu’a-t-on dit ailleurs sur le cas de Valieva ? De manière assez prévisible, le chef de l’Agence américaine antidopage (USADA), Travis Tygart, a réagi avec colère à l’annonce de vendredi selon laquelle Valieva avait été déclarée non coupable de faute ou de négligence. Lire la suite Les États-Unis exigent une action après que Valieva a été innocentée dans une affaire de dopage Tygart a affirmé qu’il s’agissait d’un “décision intéressée” par RUSADA, et que l’AMA et l’instance dirigeante du patinage artistique, l’ISU “doit faire appel de cette décision au nom de la crédibilité du système antidopage et des droits de tous les athlètes.” Aux côtés de l’AMA et du Comité international olympique (CIO), l’ISU avait cherché à empêcher Valieva de continuer à participer aux Jeux de Pékin après l’annonce de son test positif en février – une offre qui a échoué lorsqu’elle a été autorisée à le faire par un Panneau CAS. Ni l’ISU ni le CIO n’ont commenté les derniers développements concernant Valieva; en tout cas, elle et ses compatriotes sont actuellement interdits de compétitions internationales en raison des sanctions imposées à la suite du conflit en Ukraine.