Une école à charte de l’Utah a fait demi-tour sur la décision de permettre aux familles «d’exercer leurs droits civils» et de retirer les enfants des leçons relatives au Mois de l’histoire des Noirs, après avoir fait face à une réaction violente en ligne.

« Nous regrettons qu’après avoir reçu des demandes, un formulaire de désinscription ait été envoyé concernant les activités prévues au cours de ce mois de célébration », Le conseil d’administration de l’Académie Maria Montessori a annoncé dimanche.

L’école de North Ogden, qui compte une base d’étudiants majoritairement blancs selon l’Utah State Board of Education, utilise le Mois de l’histoire des Noirs pour incorporer des enseignements spécifiques sur l’histoire des Noirs américains dans les cours d’études sociales et d’histoire. Après avoir reçu une poignée de plaintes, l’école a envoyé la semaine dernière aux familles une lettre de désengagement offrant à chacun la possibilité de «Exercent leurs droits civils de ne pas participer au Mois de l’histoire des Noirs à l’école.»

Le premier district de l’Utah est une communauté accueillante et inclusive, et nos enfants devraient apprendre et célébrer l’histoire des Noirs sans controverse. Nous ne pouvons pas apprendre l’histoire américaine sans apprendre l’histoire des Noirs. Lisez ma déclaration complète ici: https://t.co/4H829eGcy4 #utpol – Représentant Blake Moore (@RepBlakeMoore) 7 février 2021

Cependant, cette décision a rapidement fait l’actualité nationale et l’indignation s’est propagée en ligne, suscitant la colère de nombreux critiques et « raciste. » Face aux réactions négatives et à l’attention croissante des médias et des politiciens, les responsables de l’école se sont apparemment précipités pour tenir une réunion avec les parents pour « résoudre » le problème.

«Nous sommes reconnaissants que les familles qui avaient initialement des questions et des préoccupations se soient déplacées de leur plein gré pour résoudre tout différend et pour le moment, aucune famille ne se désiste de nos activités prévues et nous avons supprimé cette option». a déclaré le directeur de l’école, Micah Hirokawa, en notant que «À l’avenir, nous traiterons toutes les préoccupations des parents sur une base individuelle.»

