Aucune exposition aux entreprises de cryptographie effondrées Celsius, 3AC, Voyager

Coinbase a déclaré qu’il n’avait aucune exposition de contrepartie à plusieurs entreprises de cryptographie effondrées, cherchant à apaiser les craintes concernant l’impact d’une crise de liquidité dans l’industrie sur ses activités.

Coinbase “n’avait aucune exposition financière” à Celsius, Three Arrows Capital et Voyager Digital, a déclaré la société dans un communiqué. article de blog Mercredi. Chaque entreprise a déposé une demande de mise en faillite après qu’une chute des prix des jetons numériques a déclenché une cascade de liquidations dans des positions à fort effet de levier.

Les actions de la société ont grimpé de 16% après la déclaration.

“Beaucoup de ces entreprises étaient surendettées avec des passifs à court terme incompatibles avec des actifs illiquides à plus longue durée”, a déclaré la société.

“Nous ne nous sommes pas engagés dans ces types de pratiques de prêt risquées et nous nous sommes plutôt concentrés sur la construction de notre activité de financement avec prudence et en nous concentrant délibérément sur le client”, a-t-il ajouté.

Bien que Coinbase ait nié toute exposition au crédit de Celsius, 3AC et Voyager, il affirme avoir fait des “investissements non matériels” dans Terraform Labs, la société basée à Singapour à l’origine de l’échec du projet stablecoin Terra, via son activité de capital-risque.

La mise à jour est une tentative de Coinbase de rassurer les investisseurs sur le fait qu’il ne subira pas le même sort que certains de ses pairs. Les actions de la société ont plongé d’environ 70% depuis le début de 2022, alors que les hausses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale ont secoué les investisseurs en crypto et en actions.

Le marché de la cryptographie est dans un état de désarroi depuis la disparition de Terra, un stablecoin dit “algorithmique” qui tentait de maintenir une valeur de 1 $ à l’aide de code. Cela a conduit à des problèmes de liquidité chez Celsius et 3AC, deux sociétés qui ont fait des paris crypto risqués en utilisant des fonds empruntés.

Alors que les crypto-monnaies ont commencé à baisser cette année, les investisseurs ont voulu retirer leurs fonds d’entreprises comme Celsius et 3AC. Mais une baisse de la valeur des actifs détenus par ces sociétés les a empêchées de traiter ces demandes de rachat. En conséquence, Celsius, Voyager et d’autres ont interrompu les retraits avant de finalement déposer une demande de mise en faillite.

Le bitcoin a dépassé la barre des 24 000 dollars mercredi, pour la première fois en plus d’un mois, parallèlement à une large reprise des prix de la cryptographie. La première pièce numérique au monde est toujours en baisse d’environ 50 % depuis le début de l’année.

Les investisseurs espèrent que la Fed sera moins agressive que prévu avec une hausse attendue des taux d’intérêt la semaine prochaine.

Les banques centrales se précipitent pour maîtriser l’inflation galopante avec une politique monétaire plus stricte, mais cela a effrayé les actions et autres actifs risqués – y compris la cryptographie – qui ont bénéficié d’un flot de mesures de relance pendant la pandémie de Covid-19.