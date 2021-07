Aucune exemption d’auto-isolement pour le personnel de la vente au détail, de l’hôtellerie ou des supermarchés, selon le ministre

Le gouvernement a exclu d’étendre les exemptions spéciales de la règle d’auto-isolement aux secteurs de l’hôtellerie ou de la vente au détail, malgré les craintes que la « pingdémie » atteigne un point de crise.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a également clairement indiqué qu’un nouveau programme de «test et de libération» pour l’industrie alimentaire se concentrera sur les employés des entrepôts et de la distribution – et non sur le personnel des supermarchés.

Environ 10 000 travailleurs jugés essentiels à la chaîne d’approvisionnement alimentaire britannique pourront éviter la quarantaine s’ils sont « pincés » par l’application NHS Covid – tant qu’ils sont négatifs dans le cadre d’un nouveau régime de tests quotidiens.

Les chefs de la vente au détail et de l’hôtellerie souhaitent également que le personnel évite l’auto-isolement grâce à des tests réguliers, avant que des changements de règles plus larges n’entrent en vigueur le 16 août. Mais M. Eustice a déclaré vendredi que le régime ne serait pas prolongé.

Le secrétaire à l’Environnement a déclaré à Sky News: « La raison pour laquelle nous avons fait une exception spéciale pour la nourriture est pour des raisons très évidentes – nous devons nous assurer que nous maintenons notre approvisionnement alimentaire, nous ne prendrons jamais de risques avec notre approvisionnement alimentaire. »

Le ministre a ajouté: « En ce qui concerne les autres secteurs, oui, bien sûr, le fait qu’ils affichent également des taux d’absence élevés leur cause un certain stress et rend la tâche plus difficile. »

M. Eustice a déclaré: « Vous devez également garder à l’esprit pourquoi nous faisons cela et nous essayons toujours de ralentir le rythme et la vitesse à laquelle cette infection se propage parce que nous devons garder un œil très attentif sur ces hospitalisations. «

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le personnel des supermarchés n’était pas inclus dans les exemptions, M. Eustice a déclaré qu’il était plus facile de gérer les pénuries de personnel au niveau des magasins.

Le ministre du cabinet a déclaré à la BBC Petit-déjeuner: « Eh bien, la raison principale est que ce serait une entreprise vraiment importante, car vous parlez alors de milliers de magasins différents et de beaucoup plus de personnes, et nous voulons toujours maintenir le système de test, de traçabilité et d’isolement.

« Nous savons que le plus important est de garantir que ces principales artères de notre chaîne d’approvisionnement alimentaire continuent de fonctionner, que les camions continuent d’aller des dépôts pour acheminer les marchandises à stocker et que les fabricants de produits alimentaires puissent continuer à fabriquer les marchandises pour les acheminer. les dépôts.

«Quand vous arriverez au niveau du magasin, bien sûr, oui, il y aura des difficultés, ils auront des pénuries de personnel. Mais c’est plus facile à gérer à ce niveau.

Ian Wright, directeur général de la Food and Drink Federation, a salué l’annonce par le gouvernement d’exemptions pour les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Il a déclaré à Times Radio: « Je pense que c’est important parce que les interruptions d’approvisionnement … et les craintes que cela ne s’aggrave commençaient à grandir assez rapidement. »

M. Wright a ajouté: « Je dois avouer que je suis encore un peu perplexe quant à la raison pour laquelle le gouvernement ne veut pas apporter [the end of the self-isolation requirement on August 16] en avant et je pense qu’il serait utile de savoir exactement pour quelles raisons le hiatus est justifié.

Le British Retail Consortium a également salué le programme de l’industrie alimentaire. Les chambres de commerce britanniques ont déclaré que cela soulagerait certaines entreprises – mais « en laisserait beaucoup d’autres encore confrontées à une pénurie critique de personnel »

Le fondateur et propriétaire de l’un des plus grands producteurs alimentaires du pays a déclaré que l’industrie restait au « point de crise ».

Ranjit Singh Boparan, du 2 Sisters Food Group, a déclaré que le gouvernement devait faire plus ou faire face aux « pénuries alimentaires les plus graves que ce pays ait connues depuis plus de 75 ans ».

Pendant ce temps, le gouvernement a révélé de nouvelles directives permettant aux personnes « nommées » dans 16 secteurs critiques – y compris les transports essentiels, les services d’urgence et l’énergie – d’obtenir des exemptions spéciales d’auto-isolement.

Les nouvelles directives indiquent qu' »un nombre limité de travailleurs nommés » peut être en mesure d’ignorer les règles de quarantaine de 10 jours si l’auto-isolement entraînerait de graves perturbations des « services critiques ».

Mais la politique ne s’applique qu’aux travailleurs nommés si leur employeur a reçu une lettre du département gouvernemental concerné. « Il ne s’agit pas d’une exemption générale pour tous les travailleurs d’un secteur », indique le guide.

Répondant aux critiques selon lesquelles la complexité des exemptions pour les secteurs critiques pourrait rendre le régime « impraticable », M. Eustice a déclaré que les exemptions étaient délibérément « limitées ».

Le secrétaire à l’environnement a déclaré au Aujourd’hui programme : « Eh bien, regardez, c’est une dérogation limitée et nous ne prétendons pas le contraire. Nous avons opté pour une intervention assez généreuse pour la chaîne d’approvisionnement alimentaire où ils n’auront pas à fournir de noms

Il a ajouté : « Dans ces autres secteurs, nous essayons de cibler cela sur un plus petit nombre de personnes. »