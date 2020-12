Nous étions plats.

Chaque fois que vous entendez cette phrase des joueurs ou des entraîneurs de la NFL pendant la course d’étirement, la réaction appropriée est de secouer la tête. Il n’y a aucune excuse pour ne pas être prêt à ce stade du calendrier.

Pourtant, nous l’avons vu plusieurs fois au cours des dernières semaines. Dimanche, les Saints ont été les derniers à mordre le morceau, tombant à Philadelphie 24-21. La Nouvelle-Orléans détenait la tête de série de la NFC en direction de Philly, et les Eagles étaient dans une chute si sévère qu’ils ont mis leur quart-arrière en difficulté pour une recrue brute.

Cette ligue est trop bonne, quel que soit le joueur que vous jouez, a déclaré l’entraîneur des Saints Sean Payton. «Nous devons être meilleurs et faire un meilleur travail, et cela commence par moi. Je sentais que nous étions à plat. En fin de compte, nous avons couru sur environ 70 mètres et avons été limogés cinq fois. Ils se sont précipités sur 250 mètres. Nous manquons un panier; ils font un field goal.

«Dans l’ensemble, vous devez lever votre chapeau à Philadelphie. Ils méritaient de gagner aujourd’hui.

Si la Nouvelle-Orléans s’était présentée avec le genre de ténacité qu’elle affichait en remportant neuf victoires consécutives, elle serait toujours en tête du classement de la conférence au lieu de Green Bay. Avec un seul bye dans les séries éliminatoires de chaque conférence, c’est un gros problème.

Le plus gros, c’est que nous n’avons pas exécuté tôt, il est donc difficile de générer de l’énergie. Il est difficile de générer de l’élan lorsque vous ne jouez pas bien et que cela conduit à avoir l’air plat, a déclaré Malcolm Jenkins, sécurité des Saints.

Les Seahawks ont subi la même torture la semaine dernière lors de leur défaite face aux Giants. Ils l’ont emporté sur les Jets, n’est-ce pas tout le monde? tout en rendant encore plus évident qu’ils n’ont pas fait de leur mieux contre l’autre équipe de New York lors de la semaine 13.

Nous avons relevé le défi, gardé la tête basse pour rester concentrés sur ce que nous devons faire et sur notre exécution, a déclaré Russell Wilson après un match de 40-3. C’était une belle journée aujourd’hui.

Les grands jours sont ce que les meilleurs prétendants sont censés offrir. Bien que ce soit difficile pour 16 matchs, perdre contre des adversaires contre lesquels vous êtes clairement meilleur et que vous êtes plus incité à gagner est déjà assez mauvais. Le faire parce que vous étiez mal préparé ou inattentif. Nous étions à plat est inexcusable.

Peut-être qu’en 2020, au milieu d’une pandémie, nous devrions être plus compréhensifs. Rien n’a été normal, des rythmes record de certaines recrues dynamiques aux Patriots sans Tom Brady qui regardent un record perdant. Les routines sont perturbées depuis mars. Une jonglerie d’horaire a eu lieu, affectant tout, des plans de voyage aux émissions de télévision. Les clubs ont régulièrement été minés.

Mais tout le monde est confronté à cela, bien que les Titans, les Ravens et les Steelers aient été les plus touchés. Et tous les trois ont eu leurs non-présentations relatives.

Le Tennessee était absent pour la première moitié d’un gros match avec Cleveland lors de la semaine 13. Baltimore n’avait rien pour les conditions bâclées en Nouvelle-Angleterre le mois dernier. Les Steelers ont vu leur record impeccable se désintégrer à domicile contre Washington, qui auparavant n’avait pas été à moins de deux touchés après avoir battu une équipe avec un record de victoires.

Alors que nous entrons dans les trois dernières semaines du calendrier, avec plusieurs courses serrées dans les divisions ou dans l’AFC et le NFC au total, il incombe aux prétendants d’apporter quelque chose sur le terrain qui ne devrait jamais être laissé de côté: leur « A » Jeu.

J’ai été interrogé en début de semaine sur notre identité. Je pense que nous venons de la montrer, a déclaré l’entraîneur de Bucs Bruce Arians après une victoire de 26-14 sur le Minnesota. L’équipe des Ariens a eu sa part de performances plus plates cette saison, même avec Brady à bord.

Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, a ajouté Arians.

Peut-être. Ce que Tampa Bay et tous les autres prétendants probables aux séries éliminatoires doivent se rappeler, c’est que les soi-disant aussi-rans peuvent rendre les choses très inconfortables lorsqu’on leur en donne l’occasion.

