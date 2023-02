“Aucune excuse” pour Arsenal dans la candidature au titre de Premier League après les dépenses de janvier: Mikel Arteta

Mikel Arteta dit qu’Arsenal ne peut avoir aucune excuse s’il ne remporte pas le titre de Premier League pour la première fois en deux décennies après avoir renforcé son équipe lors de la fenêtre de transfert de janvier.

Arteta a dépensé plus de 50 millions de livres sterling (61 millions de dollars) sur trois nouvelles recrues alors que le club cherche à conserver son avance en tête du classement, faisant venir le milieu de terrain italien Jorginho, l’attaquant belge Leandro Trossard et le défenseur polonais Jakub Kiwior.

Les Gunners ont cinq points d’avance sur Manchester City, deuxième, avec un match en moins sur les champions et Arteta sait que son équipe est parfaitement placée pour remporter le premier titre anglais du club depuis 2004.

Arteta a été interrogé vendredi sur la question de savoir s’il n’y aurait plus d’excuses si Arsenal ne parvenait pas à franchir la ligne.

“Si vous voulez le dire ainsi, c’est bien”, a-t-il déclaré. “Ce que nous devons faire, c’est vraiment bien nous entraîner et gagner, et bien jouer pour gagner. C’est la seule chose que nous pouvons faire.”

Arsenal aurait dépensé encore plus pour de nouvelles recrues le mois dernier, mais ils ont raté l’ailier ukrainien Mykhailo Mudryk, qui a plutôt rejoint Chelsea, et le milieu de terrain très apprécié de Brighton, Moises Caicedo.

Malgré ces frustrations, Arteta est satisfait du soutien qu’il a reçu de la hiérarchie d’Arsenal.

“Je suis vraiment content de ce que nous avons fait”, a déclaré Arteta avant le voyage de samedi à Everton en difficulté. “Nous savions que sur ce marché, vous devez vous adapter, être flexible et prêt à affronter les désagréments.

« Nous l’avons fait et le plus important est le profil de la personne, et la qualité que nous apportons nous rend meilleurs.

« Nous avions trois principaux domaines clés de postes que nous voulions améliorer et remplir. C’était délicat mais positif au final.”

Arteta a reçu d’autres bonnes nouvelles vendredi, avec la confirmation que l’attaquant brésilien Gabriel Martinelli a signé un nouveau contrat à long terme.

Martinelli a marqué sept buts en championnat cette saison et le joueur de 21 ans a donné à Arteta une véritable menace sur le flanc gauche.

“C’est une excellente nouvelle”, a déclaré Arteta. “C’est un joueur avec un énorme potentiel qui a encore tant de choses à améliorer mais qui joue déjà à un très haut niveau.”

Il a révélé que l’attaquant anglais Bukayo Saka et le défenseur français William Saliba pourraient également être en lice pour de nouveaux contrats prochainement.

Arsenal n’a pas encore gagné à Goodison Park sous Arteta et l’Espagnol sait qu’Everton pourrait bénéficier de la nomination du nouveau patron Sean Dyche.

“Nous avons l’expérience de ces dernières années à quel point cela a été difficile, et nous n’avons pas obtenu les résultats que nous voulions”, a déclaré l’Espagnol, qui a déjà joué pour Everton.

“Quand il y a un nouveau manager, l’environnement va changer, donc ça va être un test vraiment difficile.”

